Tin thầy bói, cha ghim kim vào con gái mới sinh

Theo Phúc Duy (TNO)

Bé gái, gia đình gọi tên ở nhà là Guoguo (56 ngày tuổi), được đưa đến bệnh viện cấp cứu hồi đầu tháng 8 do bé hay ho và bị sùi bọt mép, theo trang tin HJNews (trụ sở tại tỉnh Hắc Long Giang) ngày 29.8.Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra một cây kim may 5 cm nằm giữa hai xương sườn trong cơ thể bé gái.Hai tuần sau đó, bé Guoguo lại phải đến bệnh viện cấp cứu lần nữa, và bác sĩ phát hiện ba cây kim khác, đâm xuyên phổi và thận bé. Rất may, bé gái vẫn giữ được tính mạng.Gia đình bé Guoguo báo cảnh sát và tuyên bố sẽ phải tìm cho bằng được hung thủ ghi kim vào người bé.Đến ngày 25.8, Yin Zhihe (24 tuổi), người cha của bé gái, mới ra đầu thú, thừa nhận với cảnh sát rằng chính anh ta đã lấy kim may đâm vào ngưới bé Guoguo.Theo các nhân chứng, Yin rất bình thản, thậm chí ngồi chơi game trên smartphone trong lúc cả gia đình nóng lòng đợi bác sĩ phẫu thuật lấy kim ra khỏi người bé Guoguo.Một người bà con cho biết Yin mê tín dị đoan, nghe lời thầy bói ghim kim vào người đứa con gái để mong có con trai sau này.Tay thầy bói nọ còn phán rằng bé Guoguo sẽ mang đến tai họa cho Yin, và một trong hai người sẽ phải chết, theo HJNews.Mới đây, hôm 15.8, một người đàn ông ở Malaysia cũng vì mê tín dị đoan đã cắt cổ đứa con trai 7 tuổi rồi uống máu con trước sự chứng kiến "bất lực" của những người thân trong gia đình.