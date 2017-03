Tranh quà Noel, 1 học sinh chấn thương sọ não

Trường hợp nặng nhất là em H.B. (8 tuổi, học lớp 3) rơi vào tình trạng hôn mê trong lúc chen lấn, xô đẩy. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện địa phương, H.B. đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu ngay trong sáng 23-12. Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, em B. nhập viện lúc gần 12 giờ trưa trong tình trạng hôn mê, suy thở, vùng cổ và vai có nhiều vết trầy xát. Chẩn đoán ban đầu nghi ngờ bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, chấn thương ngực bụng…



Đến chiều nay, em B. đã tỉnh, có phản ứng trước những câu hỏi của nhân viên y tế nhưng vẫn đang phải thở máy và điều trị tích cực tại Phòng hồi sức - Khoa Cấp cứu bệnh viện. Các bác sĩ tiên lượng, bệnh nhi B. sẽ phải nằm điều trị dài ngày.



Một số bác sĩ cho biết, cứ mỗi dịp Noel ngoài số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông thì tai nạn thương tích do xo đẩy, ngất do đông ngạt thở cũng khá thường gặp. Không ít trường hợp nhập viện do tai nạn thương tích được xác định bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, một số trường hợp không bị thương ở vùng đầu nhưng cũng bị gãy hoặc dập nát một số bộ phận cơ thể như: gãy xương đòn, gãy xương cẳng tay, cánh tay, xương đùi, dập nát bàn tay...



Theo D.Thu (NLĐO)