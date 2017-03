Vì sao tóc rụng hơn lá mùa thu?

Có năn nỉ bao nhiêu thì tóc vẫn rụng nhưng với số lượng trong định mức bình thường để gia chủ không chút áy náy mỗi lần chải đầu. Rụng tóc gọi là bệnh lý khi mỗi ngày rơi khoảng 100 sợi. Tất nhiên, không cần phải đếm chính xác đến từng sợi nhưng rụng tóc cần được điều trị khi mái tóc thưa dần và để lộ những vùng đồi trọc. Mặt khác, đừng hốt hoảng khi ghi nhận tình trạng tóc rụng vì có nhiều yếu tố khiến tóc nhanh chân ra đi không chút luyến tiếc, chẳng hạn tóc rụng nhiều hơn vào mùa thu, vào kỳ kinh, mỗi khi lao tâm lao lực, sau chấn động tâm lý…

Với định kiến tóc sở dĩ rụng là do da đầu bội bạc sao đó nên nạn nhân thường tìm nguyên nhân bên ngoài như bệnh ở da đầu, tác hại của thuốc nhuộm, máy sấy tóc, tia tử ngoại… Không sai nhưng chỉ đúng trong số ít trường hợp. Lý do ít ai ngờ là do hậu quả của stress!, nhất là ở phụ nữ, theo kết quả nghiên cứu mới được công bố bởi thầy thuốc ở ĐH Hamburg, CHLB Đức. Theo các nhà nghiên cứu bên đó, tình trạng rụng tóc ở quý bà được cải thiện rõ rệt ở nhóm xoa bóp da đầu hằng ngày, nếu so sánh với nhóm đối chứng tuy được điều trị bằng đa sinh tố nhưng không tìm cách loại bỏ yếu tố gây căng thẳng. Hình chụp bằng nhiệt đồ ở người rụng tóc do căng thẳng cho thấy thiếu máu dưới da đầu. Nói cách khác, có bơm bao nhiêu sinh tố nhưng quên đẩy máu cho đến chân tóc thì cũng bằng không!

Thêm một điểm lý thú khi bàn về chuyện rụng tóc. Đó là khi so sánh hiệu quả với biện pháp dùng sinh tố pantothen, sinh tố E, kẽm, nội tiết tố testosteron …, các nhà nghiên cứu lại chấm điểm cao cho một phương pháp không dùng thuốc. Đó là yoga! Chuyên gia ngành nội tiết ở Philadelphia đã chứng minh lượng nội tiết tố corticosteroid của tuyến thượng thận, chất bao giờ cũng thừa trong tình huống stress, giảm rõ rệt sau ít buổi tập yoga nên sợi tóc nhờ đó giữ được chất keo ở chân tóc. Chẳng những thế, lượng dưỡng khí ở chân tóc cũng được cải thiện ở người chọn yoga làm phương pháp thư giãn để phòng bệnh.

Phương pháp dưỡng sinh theo kiểu Ấn Độ sở dĩ hiệu quả vì làm tăng lượng máu dưới da đầu - theo các nhà nghiên cứu ở ĐH Bochum. Tóc non nhờ đó mọc nhanh hơn nhờ đủ dưỡng khí. Sợi tóc cũng dày hơn nhờ đủ dưỡng chất. Cũng với cơ chế tương tự, thầy thuốc Đông Y từ nhiều ngàn năm đã có kinh nghiệm dùng cây thuốc thuộc nhóm hoạt huyết để trị rụng tóc. Dễ hiểu vì thiếu máu, thiếu dưỡng khí thì tóc, cũng như trồng cây thiếu nước thiếu phân bón, lấy gì để cắm rễ cho sâu trên da đầu. Ở không xong thì phải rũ áo ra đi. Chuyện đời xưa nay vẫn thế.

Mất bò mới lo làm chuồng dường như là thói quen của con người. Muốn đừng rụng tóc cần lo khi tóc chưa… rụng! Đợi chi đến lúc rơi lả tả rồi cuống quýt chạy thuốc để cuối cùng chỉ sớm… hói đầu!

BS Lương Lễ Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp, TP.HCM