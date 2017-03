Viện phí thu từ BHYT chiếm khoảng 50%

Theo báo cáo từ BV Chợ Rẫy, viện phí thu từ BHYT tăng đều mỗi năm, năm 2012 BV thu viện phí gần 2,2 ngàn tỉ đồng (chưa tính thu khác), trong đó thu viện phí BHYT là gần 1,15 ngàn tỉ đồng (chiếm hơn 50%). Còn tại BV Nhân dân Gia Định, thu viện phí BHYT năm 2012 cũng chiếm trên 50%.

Các BV kiến nghị BHXH thực hiện tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí cho BV theo đúng quý, vì hiện tại vẫn còn tình trạng chậm tạm ứng và thanh quyết toán khiến BV thiếu kinh phí để hoạt động, trả tiền thuốc…

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đã đề nghị các BV đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, giúp giảm phiền hà cho người bệnh từ việc khám, xét nghiệm, phát thuốc... “Về thanh toán BHYT tai nạn giao thông, người dân mua BHYT thì phải được hưởng BHYT dù bị tai nạn giao thông do bất cứ lý do gì. Nếu người bệnh vi phạm pháp luật thì sẽ bị công an xử lý chứ không “cột” hai chính sách này lại được. Cần phải rõ ràng vấn đề này” - bà Mai nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, đoàn cũng đã đến khảo sát chính sách BHYT tại xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn). Tại đây, đoàn đã nghe những khó khăn, vướng mắc trong vấn đề BHYT cho đối tượng là người nhập cư và bàn những giải pháp tháo gỡ.

Hôm nay, đoàn giám sát sẽ tiếp tục làm việc với BHXH TP.HCM và UBND TP.HCM về các vấn đề trên.

DUY TÍNH