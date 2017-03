Xem thường chứng tê tay, có ngày mất mạng

Những người khác lại bị tê vào buổi sáng sớm, lúc mới thức dậy bàn tay cứ tê rần, cầm nắm vật gì cũng khó khăn. Chứng tê kèm theo cứng khớp, đau khớp thường gặp ở bàn tay. Đáng lưu ý, đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh lý mạch máu não.



Chứng tê bàn tay bắt đầu từ những thói quen trong sinh hoạt như khi ngủ gối đầu lên tay hoặc cầm chặt vật gì quá lâu. Cũng có khi, hiện tượng tê tay xảy ra khi dùng máy đo huyết áp. Trong những trường hợp này, nguyên nhân tê tay là do thiếu máu đến cánh tay.Cũng chứng tê bàn tay, nhưng còn có thể do nguyên nhân cơ học dẫn đến hội chứng ống cổ làm tê ở bàn tay hay một số ngón ở bàn tay.





TheoThS-BS Phan Hữu Phước - Phụ nữ TPHCM

Nguyên nhân khác thường gặp nhưng ít ai ngờ là do những bệnh lý như đái tháo đường, dẫn đến tổn thương ở những mạch máu nhỏ, khiến tê ở tay hay những vị trí khác. Cũng có thể là do bệnh lý về khớp tiến triển dẫn đến tổn thương mạch máu.Một nguyên nhân khác gây tê tay là bệnh lý rối loạn mỡ trong máu hay tăng cholesterol. Khi lượng mỡ trong máu cao sẽ làm giảm lượng máu đến nuôi cơ thể, đặc biệt là vùng ngoại biên.Tê ở bàn tay còn có thể do những nguyên nhân nghiêm trọng hơn như: chấn thương cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Những bệnh lý này có thể gây tê kèm theo đau ở tay hoặc cánh tay.Điều bất ngờ là, chứng tê ở tay, bàn tay đôi khi do những vấn đề nghiêm trọng xuất phát từ những bệnh lý trên não bộ như: u não, tai biến mạch máu não, cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua, đặc biệt là ở những người hút thuốc lá, uống rượu, béo phì, mỡ trong máu cao, huyết áp cao, đái tháo đường.Chứng bàn tay tê còn có thể là dấu hiệu của bệnh miễn dịch, hội chứng Raynaud’s, chứng thiếu vitamin nhóm B, do thuốc điều trị cao huyết áp, kháng sinh, uống rượu, hút thuốc lá quá nhiều...Tê tay là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau. Vì vậy, việc quan trọng nhất là phải chẩn đoán chính xác bệnh mới có cách chữa trị thích hợp.Đối với những tổn thương tại chỗ như trong trường hợp do tư thế làm việc không đúng, giải pháp là phải lưu ý đến tư thế khi làm việc. Đối với những trường hợp tê tay do bệnh lý, tùy thuộc vào mức độ tê và nguyên nhân mà bác sĩ có hướng xử lý bằng hình thức điều trị nội khoa hay ngoại khoa. Bên cạnh việc dùng thuốc cần kết hợp thêm vận động trị liệu, vật lý trị liệu.Một số biện pháp đơn giản mà người bệnh có thể áp dụng khi có triệu chứng tê bàn tay, như: ngủ đúng tư thế (nên gối đầu trên gối thấp khi ngủ, không tự gối đầu lên tay hay để người khác gối đầu lên tay khi ngủ). Hạn chế tiếp xúc với nước lạnh, luôn giữ đôi tay ấm áp, khô ráo. Ngừng hút thuốc lá, uống rượu. Nên tập thể dục thường xuyên, xoa lòng bàn tay, ngón tay khi khởi động khớp.