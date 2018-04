Vì sao nhiều đàn ông vô sinh đi 'chữa bệnh cầu may'?

Vô sinh nam giới chiếm 25%-40% Tại Việt Nam, tỉ lệ vô sinh khoảng 7,7%; trong đó có khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30, nguyên nhân do nam giới chiếm 25%-40% và do nữ chiếm 40%-55%, còn lại do cả hai vợ chồng. VSN tuy là bệnh lý phức tạp nhưng trong đa số trường hợp vẫn có thể chữa khỏi nếu phát hiện và giải quyết được nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, để phát hiện và điều trị, người bệnh cần có kiến thức cơ bản và đi khám sớm, đúng chuyên khoa.