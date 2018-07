Việt kiều Mỹ sống lại nhờ bác sĩ Việt

Bất chấp tốn kém, miễn cứu sống được bệnh nhân Dù máy hạ thân nhiệt nội mạch có chi phí lớn và chi phí dụng cụ thực hiện cho từng bệnh nhân cũng tương đối cao, chưa được bảo hiểm y tế thanh toán nhưng vì sự hồi phục não của bệnh nhân sau ngừng tim, giúp họ có thêm cơ hội sống có ý thức và nâng cao chuyên môn trong khu vực, BV đã quyết định chọn đầu tư máy hạ thân nhiệt nội mạch. Hiện BV chỉ thu lại tiền các vật tư dùng cho bệnh nhân chứ chưa hề thu tiền công thực hiện và khấu hao máy. Nếu các bệnh nhân không đủ khả năng chi trả, BV còn chính sách miễn giảm. Đã áp dụng “ngủ đông” cho năm người Từ khi Sở Y tế TP.HCM cho phép, BV đã áp dụng phương pháp này trên năm bệnh nhân, trong đó có ba bệnh nhân ngừng tim do bệnh mạch vành, một bệnh nhân ngừng tim do thắt cổ, một bệnh nhân ngừng tim do bệnh lý hô hấp.