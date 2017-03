Ấn Độ: Cháy xe khách, 44 người bị thiêu sống

Hiện trường vụ cháy xe.

Chiếc xe bị bắt lửa khi đang chở hơn 50 hành khách đi từ thành phố Bangalore tới Hyderabad, thủ phủ bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ. 7 người, trong đó có cả lái xe đã tìm cách đập cửa thoát ra ngoài được.

Cảnh sát cho biết, chiếc xe Volvo đã bị quệt phải ống dây điện ngầm, khiến thùng nhiên liệu xe bốc cháy.

“Thùng nhiên liệu đã phát nổ và bốc cháy. Trước khi hành khách có thể nhận biết điều gì đang xảy ra, lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe”, người dân ở một ngôi làng gần đó cho biết với tờ Hindu.

Hầu hết các hành khách đang ngủ khi xảy ra vụ việc.

Người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết lái xe và phụ lái đã bị bắt khi đang “cố chạy trốn”. 3 hành khách khác đã được đưa tới bệnh viện địa phương.

Năm 2008, hơn 60 người thiệt mạng khi một chiếc xe khách bốc cháy ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Theo thống kê của Cục dữ liệu tội phạm quốc gia của Ấn Độ, hơn 130.000 người đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông vào năm 2011. Giới quan sát cho biết tai nạn xe khách thường xảy ra ở Ấn Độ và nguyên nhân thường do xe không được bảo dưỡng tốt, do chở quá tải và do lái ẩu.

Theo Trung Anh (Dân trí / BBC, AFP)