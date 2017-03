Cho nhân viên nghỉ phép nhân dịp “tận thế”?

Một cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh một bản thông báo của công ty công nghệ internet Chengdu Higgses, theo đó tất cả nhân viên được "nghỉ phép tận thế" trong hai ngày 20 - 21.12, theo trang tin The Atlantic ngày 6.12.



Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định thế giới sẽ không kết thúc vào 21.12.2012 để trấn an những ai tin vào ngày tận thế đang phải mất ăn, mất ngủ, thậm chí muốn tự sát.



Bản thông báo này còn động viên các nhân viên tận hưởng những ngày “cuối cùng” với người thân và hy vọng mọi người có một "kỳ nghỉ tận thế" đầy ý nghĩa.



Bên cạnh đó, bảng thông báo còn cảnh báo các nhân viên hãy thận trọng với những kẻ gian giở trò đồi bại hay hôi của trong thời gian "nghỉ phép tận thế".



Theo The Atlantic, đến thời điểm ngày 6.12, có đến 57 triệu lượt cư dân mạng đề cập đến từ khóa “tận thế” trên trên mạng xã hội Sina Weibo.



The Atlantic cho biết bản thông báo này có thể là giả mạo, hoặc được dùng để kêu gọi các ông “sếp” Trung Quốc bớt bóc lột nhân viên và cho họ thêm thời gian nghỉ ngơi.



Trong khi đó, cảnh sát thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cảnh báo người dân không nên tin vào những lời đồn đoán cho rằng thế giới sẽ kết thúc vào ngày 21.12.2012, theo tờ Nhật báo Thượng Hải ngày 6.12.









Kim tự tháp El Castillo của người Maya cổ ở Mexico. Theo người Maya cổ đại, 21.12.2012 là ngày đánh dấu kết thúc một chu kỳ 5.125 năm trong lịch của họ. Đây là ngày đánh dấu vạn vật thay áo mới - Ảnh: Reuters



Bloomberg trích dẫn kết quả cuộc khảo sát trên trang Sina Weibo vào ngày 3.12 với 3.404 người tin có ngày tận thế, so với 1.646 người không tin.



Reuters dẫn nguồn cuộc khảo sát toàn cầu của công ty khảo sát Ipsos công bố ngày 1.5 cho biết gần 15% người dân trên thế giới tin rằng tận thế sẽ xảy ra và 10% tin rằng 21.12.2012 là ngày tận thế theo lịch của người Maya cổ đại.



Cứ 10 người trên thế giới thì lại có một người cảm thấy sợ hãi và lo âu về ngày tận thế, số liệu từ cuộc khảo sát của Ipsos với 16.262 người tại 20 quốc gia.

Theo Phúc Duy (TNO)



Trên tài khoản chính thức (trên Sina Weibo) của Cục An ninh công cộng Trung Quốc trong tuần này, cảnh sát thành phố Thượng Hải cho biết họ đã phải giải quyết 25 cuộc gọi khẩn cấp có liên quan đến tận thế trong vòng hai ngày 5 - 6.12.“Tận thế chỉ là tin đồn thất thiệt. Người dân đừng nên tin vào tin đồn này”, Nhật báo Thượng Hải dẫn lời khẳng định của cảnh sát Thượng Hải trên Sina Weibo.Tin đồn về ba ngày “tối tăm” liên tục bắt đầu từ ngày 21.12 khiến cho nhiều cư dân mạng cũng nhưng một số người Trung Quốc ở vùng nông thôn hoang mang, mua nến về nhà dự trữ.Hồi 4.12, theo Hoàn cầu Thời báo, do lo ngại về tận thế, một người phụ nữ 54 tuổi ở thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) đã rút hết một triệu nhân dân tệ (160.000 USD) tiền tiết kiệm mua nhà, quyên góp cho một quỹ từ thiện vì trẻ em cơ nhỡ.Tin tức về một người đàn ông ở khu tự trị Tân Cương hồi tháng rồi cũng gây sốt trên toàn thế giới sau khi ông chi hết số tiền trong tài khoản tiến kiệm để mua một cây sồi cao 20 m, về trồng ở nhà nhằm bảo vệ gia đình ông khỏi những trận lũ lụt trong ngày tận thế.