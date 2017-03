Chú chó 74 kg bay bằng vé hạng nhất của American Airlines

Theo bài đăng, chú chó được bay bằng vé hạng nhất trên chuyến bay của hãng hàng không American Airlines từ Los Angeles đến Denver hôm 26-10.



Bài đăng này sau đó được chia sẻ đến hơn 4000 lần.

Trả lời phỏng vấn trang Mashable, cô Madeleine cho biết chú chó là hành khách cuối cùng xuất hiện trên máy bay khi cô đã ổn định chỗ ngồi của mình.

Nó ngồi cùng với chủ của mình ở hàng ghế phía trước trong khoang hạng nhất.





Chú chó béo ú Hank có chuyến bay bằng vé hạng nhất từ Los Angeles đến Denver, Mỹ. (Ảnh: Straitstime)

Gần như cả chuyến bay, chú chó chỉ nằm trên sàn máy bay gần ghế của nó và không hề sủa một tiếng nào trong suốt hành trình.

Chú chó sau đó được xác định có tên Hank the Tank. Chủ của nó là Kari Whitman, một nhà thiết kế nội thất đã thành lập Tổ chức Những tấm lòng giúp đỡ chó (Ace of Hearts of Dog Rescue) ở California.

Theo tài khoản Instagram của chú chó Hank, Whitman đã cứu được con chó giống Mastiff nặng 74 kg này từ một khu cứu hộ ở Los Angeles.