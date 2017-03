Từ Van Gogh tới Paul Getty

Bảo tồn cho kiên cố đời đời Theo nhà địa chất học kiêm bảo tồn Eric Doehne của Trung tâm Getty thì travertine sử dụng tại Getty có thể từ 8.000 đến 80.000 năm tuổi. Có ít nhất hai lá hóa thạch tìm thấy trong khối đá là đối tượng của môn cổ sinh vật học tại Getty. Travertine thường có màu trắng, nếu vàng nhạt là do lưu huỳnh hay nâu do hợp chất sắt. Travertine màu nhẹ gọi là classico, màu đậm hơn gọi là barco. Một lớp silicate quét lên mặt giúp nước không đọng lại. Sàn lát đá travertine bền ít nhất 50 năm ở những nơi đi lại nhiều nhất. Một lớp dầu quét lên travertine để giảm thiểu hao mòn do thời tiết và ăn mòn hóa học vì không khí ô nhiễm ở Los Angeles.