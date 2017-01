Buriram bảo vệ thành công ngôi vô địch Mekong Cup

Gần giống với kịch bản tuyển Thái Lan đá chung kết AFF Cup 2016 trước Indonesia. Trận chung kết Mekong Cup 2016 tối 8-1 đã kết thúc gần như tương tự.

Ở trận lượt đi, “gã khổng lồ” của bóng đá Thái Lan Buriram đã thua CLB vô địch Lào Lanexang 0-1 tại sân Chao Anuvong (Vientiane). Tuy nhiên đến trận chung kết lượt về trên sân Thammasat của Buriram Utd, đội bóng Thái Lan đã thắng lại 2-0 và kết quả chung cuộc là thắng 2-1. Buriram bảo vệ thành công ngôi vô địch giải này.



Buriram (trắng) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Hai bàn thắng của Buriram đều do ngoại binh ghi. Đó là bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền do công Luis Santo thực hiện phút 38 và bàn nâng tỉ số lên 2-0 do công Ko Seul Ki, cầu thủ người Hàn Quốc phút 50.

Giải này năm ngoái nhà vô địch Việt Nam B. Bình Dương tham dự. Giải năm nay đại diện Việt Nam tham dự là SHB Đà Nẵng. Song thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có trận thua Lanexang và trận hòa Yadanarbon (Myanmar) đành nói lời chia tay giải.



Lanexang không thể lên ngôi dù thắng 1-0 ở lượt đi.

Độ vô địch được nhận món tiền thưởng 75.000 USD, á quân 50.000 USD.

Giải truyền thống này được tổ chức hàng năm cho các nhà vô địch Đông Nam Á, nơi có dòng sông Mekong chảy qua gồm Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan.