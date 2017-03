Chung kết BTV Cup 2009: Samba sẽ lên ngôi!

Đồng Tâm Long An khó cản nổi De Caxias với những vũ điệu samba làm say lòng người. Vòng bảng họ từng thắng Đồng Tâm Long An đến ba bàn trắng bằng một lối chơi áp đảo và tấn công đa dạng với nhiều phương án.

Đồng Tâm rất khó xô ngã vũ điệu samba để lên ngôi vô địch chiều nay. Ảnh: XUÂN HUY

Tuy nhiên, với những gì Đồng Tâm Long An làm được lại cho thấy đây là một đội bóng không mạnh nhưng tinh thần thi đấu cao.

Cái chính là Đồng Tâm Long An thật thoải mái và không có gì để mất sẽ giúp cầu thủ chơi dễ dàng hơn.

Theo chúng tôi thì khó có bất ngờ xảy ra trong trận chung kết và nếu Đồng Tâm Long An đoạt cúp thì đó là bất ngờ lớn nhất giải.

Trận tranh hạng ba, nếu chủ nhà Bình Dương đừng “nóng” theo đội khách thì họ sẽ vớt vát được chiếc huy chương đồng.

PHẠM THỌ