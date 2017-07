Mourinho chính thức lên tiếng vụ MU mua lại Ronaldo

HLV Jose Mourinho đã chính thức lên tiếng về thương vụ chuyển nhượng giữa Ronaldo và Man Utd. Mourinho cho rằng việc Ronaldo trở lại Man United là điều gần như không thể.



MU mua lại Ronaldo là nhiệm vụ bất khả thi.

Theo Daily Star (Anh) tiết lộ vào tháng trước, phó chủ tịch Man United, Ed Woodward đã bỏ qua thương vụ Ronaldo vì lời nói của Mourinho, “Tôi nghĩ không nên lãng phí thời gian suy nghĩ về một cầu thủ mà việc mua họ là nhiệm vụ bất khả thi”.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Mourinho cho biết, “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó (MU mua Ronaldo), bởi vì cậu ấy là một cầu thủ quan trọng của Real Madrid và có sức mạnh kinh tế to lớn. Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ lí do hay hi vọng gì về việc Ronaldo có thể ra đi”.

Thông tin MU sẵn sàng bỏ ra một khoảng tiền kết xù để mua lại Ronaldo rộ lên thời gian gần đây, trong bối cảnh nhiều người cho rằng Ronaldo đã chán ở lại Tây Ban Nha. Chính Scandal trốn thuế đã khiến Ronaldo mệt mỏi và không còn muốn tiếp tục phục vụ cho Real Madrid.

Tuy nhiên, việc mua Ronaldo là không dễ dàng gì với M.U khi mà Real Madrid chắc chắn sẽ không bán “con gà đẻ trứng vàng” Ronaldo. United đã bán Ronaldo cho Real Madrid vào năm 2009 với giá 80 triệu bảng Anh.

Đây là kỷ lục chuyển nhượng thế giới lúc bấy giờ. Kỷ lục này mới bị phá vỡ ở mùa giải trước khi MU mua lại Paul Pogba từ Juventus với giá 89 triệu bảng Anh.