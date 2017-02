Mượn gió bẻ… trọng tài

Các trận đấu sớm vòng 6 Toyota V-League 2017 • Cần Thơ - Sài Gòn (BĐTV trực tiếp 17 giờ): Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo có lợi thế sân nhà không đáng kể khi sân Cần Thơ mênh mông chỉ thường đón hơn 1.000 người dự khán. Vấn đề của họ chính bởi sự bất ổn trong cách chơi lệ thuộc quá lớn vào ngoại binh chưa mang lại nhiều hiệu quả. Sài Gòn có lực lượng đồng đều và mưu mẹo hơn sẽ rộng cửa lấy đủ 3 điểm của chủ nhà. • SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa (VTV6 trực tiếp 17 giờ): Thách thức lớn cho đội đầu bảng Thanh Hóa khi làm khách ở sân Hòa Xuân của các học trò Huỳnh Đức đang có phong độ cao. Đội khách vắng hai chân sút giỏi Omar và Quốc Phương do dính kỷ luật sẽ giảm đi phần nào sức mạnh. Đây có thể là trận thua đầu tiên của thầy trò Petrovic. • Quảng Nam - Sanna Khánh Hòa (VPF trực tiếp 17 giờ): Bất ngờ lớn nhất ở V-League thời điểm này chính là sự nổi dậy của Quảng Nam sau năm trận bất bại (ba trận thắng). Đáng giá nhất vẫn là hai trận thắng đậm sân khách trước Than Quảng Ninh và SL Nghệ An giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lên khí thế rất cao. Vì thế, đội khách Sanna Khánh Hòa lúc này chưa phải là đối thủ của Quảng Nam.