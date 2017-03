Big C triển khai hai chương trình khuyến mãi mùa hè

Với chương trình “Mừng lễ lớn”, kéo dài 13 ngày (từ ngày 1 đến 13-4), mang đến hơn 250 mặt hàng thiết yếu từ thực phẩm khô, tươi sống cho đến đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, điện tử, điện máy, có mức giá giảm sâu từ 5% đến 30%. Đây là dịp không thể bỏ qua của các bà nội trợ để bổ sung những thực phẩm và các vật dụng còn thiếu cho gia đình với mức giá tiết kiệm nhất.

Với chương trình “Hè sảng khoái”. Đối phó cái nóng gay gắt của những ngày hè, từ ngày 1 đến 21-4 (kéo dài 21 ngày), Big C mang đến cho khách hàng hơn 1.200 mặt hàng như máy lạnh, quạt máy, tủ lạnh, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, quần áo thời trang hè, đồ bơi, thực phẩm giải nhiệt, nước giải khát, dầu gội, sữa tắm… có mức giảm giá từ 5% đến 40%.

Đặc biệt, dịp này Big C ra mắt thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Big C Visa với nhiều ưu đãi hấp dẫn như miễn phí phát hành thẻ, tích lũy thường xuyên lên đến 3% giá trị mua sắm tại Big C, tích hợp tính năng thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa và thẻ ưu đãi Big C, tặng 100.000 Big Xu (tương đương 100.000 đồng) cho chủ thẻ phát hành mới và có chi tiêu, cơ hội hoàn tiền lên đến 5 triệu đồng...

NM