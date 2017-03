Co.opmart liệu có cháy hàng khuyến mãi? ​

Cụ thể, thứ Sáu (2-9), trà Olong Tea Plus sáu chai chỉ 2.000 đồng (giảm 32.200 đồng so với giá gốc), sữa đặc Ngôi sao Phương Nam chỉ 2.000 đồng cho hai hộp (giảm 31.600 đồng so với giá gốc), dầu ăn Tường An giá chỉ 8.000 đồng cho mỗi chai 1 lít (giảm 30.500 đồng so với giá gốc).

Thứ Bảy (3-9), Coca Cola chỉ 5.000 đồng cho hai chai 2,25 lít (giảm 41.400 đồng so với giá gốc), sữa tươi tiệt trùng Nuti chỉ 2.000 đồng hộp 1 lít (giảm 27.200 đồng so với giá gốc), gạo nàng thơm Chợ Đào chỉ 59.900 đồng/5 kg (giảm 40.000 đồng so với giá gốc).



Dầu ăn Happi Koki được giảm giá mạnh vào Chủ nhật (4-9) tại Co.opmart. Ảnh: TUẤN LINH

Chủ nhật (4-9), chỉ 2.000 đồng mua được 10 gói mì Gấu đỏ vị gà sợi phở (giảm 30.000 đồng so với giá gốc), dầu ăn Happi Koki chai lớn 5 lít chỉ 89.000 đồng (giảm 56.000 đồng so với giá gốc)…



Để mua được những sản phẩm giá giảm cực mạnh này, khách hàng cần có hóa đơn mua hàng trong khu tự chọn từ 400.000 đồng.

Theo đại diện siêu thị, chương trình khuyến mãi áp dụng tại tất cả Co.opmart, Co.opXtra và đã được chuẩn bị tốt nên dù giảm giá rất mạnh nhưng không lo bị cháy hàng.