Khi doanh nghiệp sánh bước cùng cộng đồng

Tháng 3-2016, hàng tỉ người tại các quốc gia trên thế giới cùng nhau hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất bằng việc tự nguyện tắt các thiết bị điện không cần thiết. Đây là hành động thiết thực nhằm tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường và tăng cường nhận thức cộng đồng trong việc đóng góp hành động của mình cho môi trường thêm xanh. Tại Việt Nam, tham gia chiến dịch không chỉ có cá nhân mà doanh nghiệp cũng đóng góp phần lớn để Giờ trái đất mang lại hiệu ứng to lớn hơn.



TGĐ HVN tham gia trồng rừng ở Tây Bắc

Giảm khí thải, bảo vệ môi trường

Ngày nay khi ngành công nghiệp càng phát triển thì ý thức bảo vệ môi trường cũng theo đó càng được chú trọng. Các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc góp hành động của mình vào môi trường. Thậm chí nhiều đơn vị vượt lên cả mục tiêu này bằng cách thúc đẩy sản xuất xanh, tiêu dùng xanh... thông qua việc phổ biến những tiêu chí cụ thể. Chẳng hạn như chỉ sản xuất sản phẩm không gây nguy hiểm cho môi trường; cung cấp dữ liệu đúng đắn về sản phẩm; sử dụng nguyên liệu, năng lượng có trách nhiệm, công nghệ thân thiện môi trường; giảm thiểu chất thải; chuẩn bị cho các tình huống nguy hiểm để bảo vệ con người, môi trường... Tùy khả năng mỗi doanh nghiệp mà việc hình thành chương trình bảo vệ môi trường sẽ khác nhau.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường cũng như luôn được giám sát chặt chẽ dưới hệ thống luật pháp. Suốt 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam (HVN) luôn xem bảo vệ môi trường là kim chỉ nam để tồn tại và phát triển bền vững. Từ năm 2008, với khẩu hiệu Cùng Honda gìn giữ màu xanh Việt Nam, công ty đã triển khai thành công các dự án trồng rừng tại tỉnh Hòa Bình và Bắc Kạn. Theo đó, dự án Trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch tại tỉnh Hòa Bình (2008-2025) được Liên Hiệp Quốc công nhận vào tháng 4-2009. Tổng diện tích rừng được tái tạo trong khuôn khổ dự án là 319 ha tại hai xã Xuân Phong và Bắc Phong, huyện Cao Phong. HVN hỗ trợ tài chính 3,5 tỉ đồng, dự kiến dự án sẽ hấp thụ khoảng 41.000 tấn khí CO 2 trong vòng 16 năm.

Dự án Trồng rừng sản xuất tại thị xã Bắc Kạn (2013-2023) do Sở NN&PTNT Bắc Kạn xây dựng dưới sự tư vấn kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Dự án phủ xanh 495,6 ha rừng sản xuất tại hai xã Nông Thượng và Xuất Hóa. HVN tham gia dự án với vai trò tài trợ duy nhất, kinh phí 4,9 tỉ đồng. Dự án ước tính sẽ thu được 73.500 m3 gỗ, mang lại lợi nhuận khoảng 50 tỉ đồng. Các hộ dân tham gia dự án sẽ được hưởng lợi 100% từ việc bán sản phẩm gỗ sau khi thu hoạch.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động vì môi trường, cuộc thi Lái xe sinh thái - Tiết kiệm nhiên liệu Honda là một trong những chương trình thú vị. Sau sáu lần tổ chức với khẩu hiệu Bạn có thể đi được bao nhiêu km chỉ với 1 lít xăng?, chương trình đã góp phần gia tăng nhận thức của các bạn trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Thành tích mới nhất cuộc thi đạt được năm 2015 là 2.109,512 km/lít với 147 đội tham gia.



Lãnh đạo HVN trao tặng xe cho lực lượng CSGT

Xây dựng một xã hội giao thông an toàn



Không chỉ môi trường mà an toàn giao thông (ATGT) và lái xe an toàn cũng là một trong những hoạt động mà một doanh nghiệp sản xuất phương tiện giao thông cần hướng tới, nhất là với một công ty lớn như Honda. Năm 2015, cả nước có gần 23.000 vụ tai nạn giao thông, hơn 8.700 người chết. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó nguyên nhân chính đến từ ý thức người tham gia giao thông. Nhận thức sớm vấn đề này, từ khi có mặt tại Việt Nam, HVN đã cho xây dựng Trung tâm Lái xe an toàn đầu tiên năm 1999 và từ đó liên tiếp mở rộng triển khai các hoạt động tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho các tầng lớp trong cộng đồng.

Các hoạt động chính về an toàn của HVN gồm có đào tạo trực tiếp tại trung tâm, phối hợp với Cục CSGT - Bộ Công an tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo kỹ năng lái xe phân khối lớn an toàn cho giáo viên và cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông, phối hợp với HEAD và đại lý ô tô đào tạo cho khách hàng và người dân địa phương.

Bên cạnh đó, HVN còn phối hợp với Bộ GD&ĐT, Ủy ban ATGT quốc gia, Cục CSGT triển khai các chương trình An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ và An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Đây là các chương trình đặc biệt dành cho học sinh tiểu học, trung học phổ thông nhằm trang bị kiến thức, xây dựng ý thức tham gia giao thông an toàn cho các em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đặc biệt, nhận thức rõ vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông cũng như là lực lượng chính tham gia giao thông, HVN đã cùng với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” từ năm 2009. Tới nay, gần 109.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia hoạt động này.

Từ năm 2004, Tôi yêu Việt Nam chính thức lên sóng truyền hình nhằm phổ biến kiến thức về ATGT và hướng dẫn lái xe an toàn cho mọi tầng lớp người dân trên cả nước. Qua hơn 11 năm, khán giả ngày càng quen thuộc, gắn bó và có dấu ấn tốt đẹp với chương trình.

Bên cạnh việc phổ biến an toàn giao thông trong cộng đồng, HVN còn trao tặng 30.000 mũ bảo hiểm cho các em học sinh trường tiểu học và trung học phổ thông trên toàn quốc. Đây là động thái tích cực nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức, thói quen đội mũ bảo hiểm để tham gia giao thông an toàn hơn.

Không những vậy, HVN còn là bạn đồng hành của các em nhỏ, thanh niên trong nhiều hoạt động khác. Chẳng hạn như cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ (CIC), Giải đua xe thể thao Motorsport, Giải thưởng dành cho Kỹ sư và nhà Khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S)... Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác như trao tặng học bổng, trao thư viện đạt chuẩn Quốc gia, ủng hộ đồng bào lũ lụt, tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ gia đình chính sách... Trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập của mình, HVN cũng dành tặng 243 xe máy Wave Alpha cho lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc.



Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

Suốt 20 năm có mặt tại Việt Nam, điều để lại ấn tượng sâu sắc của HVN với người dân Việt Nam không chỉ là những chiếc xe chất lượng, đáp ứng yêu cầu mà đó là trách nhiệm của một doanh nghiệp với cộng đồng. Nó không chỉ gói gọn trong những con số thành tích khô khan mà cả những điều HVN đã làm được trên thực tế. Điều đó cho thấy kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng luôn là sợi dây gắn kết mạnh mẽ. Dẫu rằng phía trước vẫn còn nhiều thách thức, thị trường vẫn còn nhiều biến đổi nhưng chúng ta hãy tin rằng HVN vẫn phát triển mạnh mẽ, vẫn mãi là doanh nghiệp gắn kết cộng đồng.