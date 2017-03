Sống đời viên mãn phúc an viên

Đó là một dòng đời và mỗi con người là một số phận với bao vui, buồn, sướng, khổ trong cõi nhân gian rồi đến lúc nào đó sẽ trở về với cát bụi, về với cõi vĩnh hằng. Từ trung tâm TP.HCM, đi ngược theo hướng đông khoảng 10 km, bằng nhiều cung đường khác nhau, Phúc An Viên xuất hiện đồ sộ với thế rồng vươn, hổ phục. Đây là công viên nghĩa trang hiện đại và là công viên nghĩa trang gần trung tâm TP.HCM nhất.

Thanh tịnh chốn tâm linh

Được đầu tư trên 800 tỉ đồng, Phúc An Viên quận 9 (ảnh) được UBND TP phê duyệt với tổng diện tích hơn 18 ha theo Quyết định giao đất số 4560/QĐ-UBND ngày 1-9-2012 nằm trên vùng đất không bị ảnh hưởng bởi thủy triều ẩm thấp, phục vụ nhu cầu địa táng, hỏa táng, lưu tro cốt, tang lễ và đặc biệt là nhà tang lễ được lưu trú dài hạn để tiễn đưa linh cữu về với cõi niết bàn. Ngoài ra, Phúc An Viên còn có hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ sang trọng dành cho khách hàng đến thăm người thân, đặc biệt đối với khách hàng ở xa lưu trú.

Theo thiết kế, một đại lộ trung tâm được thiết kế hoành tráng dẫn thẳng đến quảng trường lớn, nơi có tượng Phật Thích Ca và 20 vị đệ tử tôn giả uy nghiêm đón những người đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Kéo dài từ cổng chính đến khu trung tâm, hai ông Thiện-Ác và tượng 18 vị La Hán được bố trí dọc theo đại lộ chính. Tiếp đó là tượng năm thầy trò Đường Tăng tiến dần vào nơi đất Phật nằm ở hai bên đường dưới những tán cây tha la đang nhẹ nhàng rung động tạo cảm giác hiền hòa, gần gũi, đảm bảo không khí môi trường trong lành, an nhiên cho mọi người khi cất bước phúng viếng, dạo chơi...

Hiện đại và tiện nghi

Theo số liệu thống kê, mỗi năm tại TP.HCM có khoảng 23.000-24.000 người mất. Nhu cầu tìm một nơi yên nghỉ cuối đời có quy hoạch hoàn chỉnh, phong thủy tốt và không lo… di dời đang khiến không ít dân đô thị phải “nhức đầu”. Giờ đây, với Phúc An Viên quận 9, quý khách có thể hoàn toàn an tâm với quy hoạch các phần mộ từ mộ đơn, mộ đôi đến những khu mộ dành riêng cho gia tộc.

Phúc An Viên có đủ mọi phần mộ từ mộ đơn, mộ đôi liền kề với diện tích mỗi phần mộ từ 5 m2 đ?n h?n 15 mến hơn 15 m2, đặc biệt còn có khu mộ gia tộc với diện tích từ 50 m2 trở lên, đáp ứng mong muốn mãi bên nhau của những người bạn đời, tri kỷ, anh em trong gia tộc.

Để đáp ứng được cả nhu cầu hỏa táng, khu nhà lưu tro cốt với sức chứa khoảng 100.000 hộc lưu tro cốt được bố trí nằm cạnh khu đền thờ. Không gian bên trong rộng rãi, các phần tro cốt được sắp đặt khoa học, hướng tâm đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngày ngày được chăm sóc nhang khói và am thiền bên kinh kệ suốt 24/24 giờ giúp người mất sẽ tìm thấy sự thanh thản, giải thoát, không còn vướng bận những lo toan, suy nghĩ của cuộc sống đời thường. Bên cạnh đó, Phúc An Viên sở hữu hệ thống lò thiêu công nghệ của Mỹ đạt nhiệt độ trung bình 1600-1700 độ C, không tạo khói ô nhiễm, thân thiện với môi trường, kết nối thông suốt với khu nhà tro cốt trong một quy trình khép kín.

Đến với Phúc An Viên quận 9 và đón nhận những tiện ích mà bạn dự tính “đặt hàng”, sẽ luôn được tồn tại với thời gian chôn cất ổn định LÂU DÀI VĨNH VIỄN, được chăm nom bảo dưỡng với sự tận tâm của đội ngũ nhân viên làm cỏ, chăm sóc cắt tỉa cây, vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ khu mộ. Gửi gắm nơi đây, phần mộ người thân của bạn luôn được nhang khói đầy đủ vào các dịp như giỗ, mùng một, ngày rằm, lễ Vu lan... Và cuối cùng, một đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp luôn luôn túc trực bảo đảm an ninh cho Phúc An Viên an bình.

Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin quý khách vui lòng liên hệ - Công ty TNHH XD&KD nhà Điền Phúc Thành: Trụ sở giao dịch: 41 Song Hành, An Phú, quận 2, TP.HCM; BQL dự án: Đường 35, KP Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM. ĐT: (08) 6258.9955 - 6258.9966; Hotline: 0909.616260 – 0906.959909; Website: phucanvien.vn; Email: dienphucthanh@phucanvien.com

PHÚC AN