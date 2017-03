Thiết kế bài giảng E-Learning với chủ đề ‘Dư địa chí Việt Nam’

Cuộc thi do Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (CNTT) (Bộ GD&ĐT) phát động trên phạm vi cả nước, từ 24-8-2013 đến nay. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng CNTT trong việc dạy và học; xây dựng nguồn tư liệu về đất nước, con người Việt Nam… Qua đó, tạo ra đề án xây dựng bộ Dư địa chí Việt Nam; bổ sung tư liệu cho các môn học ngữ văn, lịch sử, địa lý; tôn vinh trí tuệ, tạo điều kiện giới thiệu tiềm năng kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương trên cả nước…

Sau hơn hai năm phát động, BTC đã nhận được 3.797 bài dự thi từ các cá nhân; giáo viên đang tham gia giảng dạy tại các trường trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên; giảng viên các trường CĐ, ĐH trong cả nước.

Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, trao giải cho các tác giả đoạt giải cao tại lễ tổng kết cuộc thi.

Cuộc thi này nằm trong khuôn khổ của chương trình “Tiến bước cùng IT” do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tài trợ xuyên suốt thông qua Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting. Chương trình “Tiến bước cùng IT” đã bước vào giai đoạn 3 với mục tiêu sử dụng ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo ra các bài giảng có chất lượng giáo dục cao. Trong đó, từ tháng 11-2009 đến nay, chương trình “Tiến bước cùng IT” đã phối hợp với Cục CNTT phát động cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-Learning” rất thành công với tổng giá trị tài trợ hai cuộc thi là 4,8 tỉ đồng.

So với hai cuộc thi trước, cuộc thi năm nay được tổ chức với quy mô và nội dung hoàn toàn mới. Có rất nhiều sản phẩm đậm chất quê hương, khai thác nhiều đề tài mà rất ít người biết đến. Chất lượng của sản phẩm dự thi cũng đã vượt bậc, đáp ứng yêu cầu về công nghệ E-Learning. Đặc biệt, do có sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ sở giáo dục, cuộc thi đã được phát động sâu rộng đến các nhà trường. Nhiều địa phương đã tổ chức cuộc thi cấp huyện và cấp tỉnh để tuyển chọn sản phẩm chất lượng gửi dự cuộc thi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Cô Đặng Ngọc Hân - giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM, một trong những thí sinh đạt giải trong cuộc thi với tác phẩm “Đền thờ Hùng Vương ở TP.HCM”. Bài giảng của cô Hân chuyển tải kiến thức cho các em học sinh về lịch sử hình thành và những kiến trúc tiêu biểu của hai đền thờ Hùng Vương ở Thảo Cầm Viên và ở Khu tưởng niệm các vua Hùng tại quận 9. Bài giảng còn giúp các em biết về văn hóa giỗ tổ Hùng Vương. Cô Hân chia sẻ: “Qua bài giảng này, tôi muốn các em tự hào về nguồn gốc của dân tộc và có ý thức uống nước nhớ nguồn, đặc biệt trong ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương. Các em sẽ tự hào về những công trình kiến trúc mang tính lịch sử địa phương và đất nước mình”.

Được biết kể từ tháng 7-2009 đến nay, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting đã chủ động phối hợp với khoa Điện tử viễn thông (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM tài trợ 133 bộ thiết bị kết nối kính hiển vi và máy vi tính cho các trường THCS, THPT và một số bệnh viện trên cả nước, đồng thời tài trợ cho cuộc thi “Phòng thí nghiệm chất lượng cao” (bắt đầu 14-6-2013).