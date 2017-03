Yếu tố nào tạo nên giá trị thương hiệu VietinBank

Liên tục nhiều năm qua, VietinBank nằm trong tốp 2.000 doanh nghiệp (DN) lớn nhất thế giới. Mới đây, VietinBank đứng thứ 437 trong 500 ngân hàng (NH) có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới năm 2015 (Banking 500 - The most valuable banking brands of 2015). Vậy yếu tố nào tạo nên giá trị của VietinBank?

Vị thế số “1”

Nếu lấy năm 2008 - năm VietinBank cổ phần hóa để làm mốc thì so với 10 năm trước đó, tổng tài sản của VietinBank tăng 270 lần, tương ứng 194.000 tỉ đồng. Cũng năm 2008, lợi nhuận của VietinBank là hơn 1.500 tỉ đồng…

Năm năm tiếp theo, đến tháng 5-2013, sau khi BTMU - trước đó là IFC hoàn tất mua 644.389.811 cổ phần thì VietinBank chính thức trở thành NH thương mại (NHTM) có vốn điều lệ lớn nhất đạt 32.661 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 45.000 tỉ VND. Đồng thời là một NH có cơ cấu cổ đông mạnh ở Việt Nam. Như vậy, chỉ sau năm năm cổ phần hóa, VietinBank từ một NH nhỏ bé đã vươn lên chiếm lĩnh vị thế thượng phong trong hệ thống NHTM ở Việt Nam.

Sẽ chẳng có phép màu nào ngoài chủ trương “vượt khó và vượt khó thành công” của tập thể gần 20.000 cán bộ, nhân viên VietinBank với tất cả quyết tâm, làm việc với mục tiêu an toàn, hiệu quả. Cùng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động và huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng, VietinBank còn được các tổ chức quốc tế vinh danh như là NH số 1 với vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong hệ thống NHTM Việt Nam.

VietinBank nhiều năm liền nhận giải thưởng thương hiệu mạnh quốc gia.

Năm 2014, VietinBank được Fitch Ratings nâng triển vọng tín nhiệm từ ổn định lên tích cực, mức triển vọng cao nhất trong thang đánh giá của cơ quan này. Mới đây nhất, Brand Finance xếp VietinBank đứng thứ 437 trong 500 NH có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới năm 2015. Liên tục những năm gần đây, Forbes xếp hạng VietinBank trong tốp 2.000 DN lớn nhất thế giới, trong đó có những năm thương hiệu VietinBank là duy nhất của hệ thống NHTM Việt Nam.

Vươn xa, tỏa rộng và hội nhập

Cho đến nay, VietinBank đã thành công trong quá trình hội nhập khi đánh dấu sự hiện diện của mình tại châu Âu bằng việc mở hai chi nhánh tại Đức. Nhờ lợi thế này, nhiều NH lớn của Đức, Áo, Tây Ban Nha và các nước châu Âu khác đã tìm đến, hợp tác giao dịch khi liên quan đến Việt Nam. VietinBank tại Đức đã trở thành kênh thanh toán, chuyển tiền về Việt Nam trên cơ sở tận dụng lợi thế là NH Việt Nam tại thị trường châu Âu.

Ở trong nước, VietinBank đã phát triển mạng lưới tại tất cả tỉnh, thành với 149 chi nhánh và gần 1.000 phòng giao dịch, đáp ứng nhu cầu tài chính cho cộng đồng DN. Trong khu vực, VietinBank mở chi nhánh tại Lào và đã được cho phép lập NH 100% vốn tại đây. Theo lộ trình phát triển và kỳ vọng của thống đốc NHNN thì đến năm 2017, VietinBank sẽ trở thành NHTM tầm cỡ trong khu vực.

Trọng dụng nhân tài

Trên thực tế, một DN có môi trường làm việc tốt chưa chắc là DN phát triển. Thế nhưng một DN đã phát triển thì chắc chắn DN đó có môi trường làm việc tốt. VietinBank là minh chứng cho chân lý này. Bằng việc hướng đến để trở thành một NH đa năng, hoạt động theo chuẩn quốc tế, VietinBank đang là “khối nam châm” thu hút và trọng dụng nhân tài và nhân lực chất lượng cao.

VietinBank tự hào là NHTM đầu tiên áp dụng thi tuyển bằng hình thức trực tuyến với hệ thống NH câu hỏi chuẩn mực và khoa học. Trong quá trình làm việc, cán bộ, nhân viên VietinBank luôn có cơ hội và khuyến khích sáng tạo, cống hiến, được ghi nhận, tôn vinh và thăng tiến.

Năm 2014, VietinBank được tôn vinh với danh hiệu DN vì người lao động, đồng thời nhiều năm liền VietinBank trả lương cho cán bộ, nhân viên rất cao so với hệ thống NHTM với số tiền bình quân hơn 19 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, VietinBank đã dành hơn 5.000 tỉ đồng cho công tác từ thiện, an sinh xã hội. Trong đó, VietinBank hướng mạnh đến hỗ trợ lĩnh vực y tế, giáo dục, vùng nông thôn và người nghèo.