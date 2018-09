179 nhà bị sập, 4 người chết do lũ

Ngày 1-9, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, cho biết theo báo cáo nhanh các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An tính đến ngày 31-8 mưa lũ đã làm 4 người chết.

Mưa lũ cũng làm 179 nhà bị sập đổ và 728 nhà phải di dời khẩn cấp. Các thiệt hại này tập trung ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An…



Mưa, lũ ở Thanh Hóa đang ở mức báo động cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hiện nay, lũ trên sông Đà đang ở mức cao, trong ngày 1-9 và thời gian tới có thể vận hành xả đáy hồ Hòa Bình. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc xả lũ hồ chứa đến các cấp chính quyền, người dân khu vực ven sông.



Đồng thời, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản khi các hồ chứa xả lũ, bao gồm công trình đang thi công, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông, ven sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò, hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh, canh tác nông nghiệp trên bãi sông…

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết do mưa lớn nên tình trạng sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng tiếp tục diễn ra ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An; ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt tại tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Đối với khu vực Thanh Hóa cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt là cấp 3.