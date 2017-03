23 căn hộ ở Thuận Kiều Plaza thuộc về ai?

UBND TP đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị hướng giải quyết vướng mắc trong tiền sử dụng đất của Thuận Kiều Plaza do dự án chỉ được cho thuê đất trong 20 năm và nay đã hết hạn. Theo đó, người mua được nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do TP công bố áp dụng tại thời điểm nhận chuyển nhượng. Cụ thể, với 18 căn do các cá nhân mua trong năm 2000 thì người mua sẽ nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất áp dụng tại thời điểm này. Với 607 căn hộ và khu trung tâm thương mại do Công ty Cổ phần An Đông mua từ năm 2009 đến cuối tháng 1-2014 thì công ty cũng nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tương ứng với mục đích sử dụng tại bảng giá đất áp dụng tại thời điểm nhận chuyển nhượng.