40 năm TP.HCM: Thành phố của nhạy bén, sáng tạo

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải: Vinh dự mang tên ‘thành phố Hồ Chí Minh’

Chính nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã đề nghị và tự xem mình được vinh dự mang tên “TP Hồ Chí Minh” từ ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công; các đại biểu Quốc hội khóa I từ Nam Bộ đã kiến nghị tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội về nguyện vọng thiết tha này... 40 năm qua, trong đó có 30 năm cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM hết sức tự hào khi được chính thức mang tên Hồ Chí Minh. Luôn thấm nhuần quan điểm tin dân, trọng dân, học dân, dựa vào dân, chăm lo cho cơ sở, phát huy sức dân để chăm lo cho dân, thực hiện tốt an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân theo lời Bác dạy: “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”. Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng: Xây dựng TP phát triển nhanh, bền vững, an toàn

Chúng ta phải nhanh chóng biến TP.HCM trở thành nơi người dân bình yên khi ở nhà và ra đường. TP mà chúng ta muốn xây dựng phải là một TP hòa bình, không có bạo lực, ngày càng vắng bóng các tệ nạn xã hội. Một TP mà bất cứ ai đặt chân đến để trực tiếp trải nghiệm những giá trị sống mà họ mong muốn. Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP mang tên Bác không có chỗ cho cán bộ dựa vào quyền lực để trục lợi. TP mang tên Bác sẽ chỉ phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa khi chúng ta có đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, những cán bộ luôn cầu thị, biết học hỏi không ngừng. Đó phải là những cán bộ biết lắng nghe tiếng nói của nhân dân, đặt vị trí của người dân để thấu hiểu, dấn thân vì công việc để tận tụy vì dân mà phục vụ. Chúng ta sẽ phải cùng nhau tìm ra phương hướng, cách làm để vượt qua những tồn tại đó trong những năm tới đây. Giấc mơ về một TP phát triển nhanh, bền vững, an toàn, mọi người đều tìm thấy cơ hội kiếm sống để từ đó trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực luôn là khát khao có thật và chính đáng của nhân dân TP.HCM. Chúng ta sẽ phải khơi dậy lòng yêu nước từ chính khát vọng ấy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang: Mỗi chủ trương, chính sách đều vì lợi ích của dân

40 năm TP vinh dự được mang tên Bác cũng là hành trình 40 năm TP luôn bám sát thực tiễn, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng, bảo vệ và phát triển xứng với tầm nhìn thời đại Hồ Chí Minh... Mỗi chủ trương, chính sách đều vì lợi ích của dân, sao cho thuận lòng dân và thực hiện đến nơi đến chốn nhằm phát huy mọi tài năng, sáng tạo và sự đóng góp của nhân dân cho sự phát triển của TP và đất nước. Cán bộ, đảng viên phải thật sự gần dân, sâu sát với nhân dân, chân thành lắng nghe nhân dân nói, học hỏi từ dân, tận tụy phục vụ dân và chịu sự giám sát của dân… như thế mới được dân tin, dân yêu. Tá Lâm ghi tại hội thảo “Hồ Chí Minh - tầm nhìn thời đại”