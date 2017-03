Ba trẻ tử vong sau khi được gây mê

Bộ Y tế, công an vào cuộc Chiều 25-8, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), BV Quân y 87, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và OSCA Hà Nội yêu cầu báo cáo khẩn về sự việc, đình chỉ ngay hoạt động phẫu thuật nhân đạo do OSCA Hà Nội đang phối hợp với BV Quân y 87 thực hiện để kiểm điểm xung quanh cái chết của ba trẻ, rà soát cơ sở pháp lý, điều kiện thực hiện, quy trình thực hiện chuyên môn kỹ thuật… Cùng ngày, Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Công an sẽ khám nghiệm nơi tiến hành phẫu thuật, niêm phong toàn bộ các loại thuốc, dụng cụ y tế, kiểm tra bằng cấp chuyên môn của những người liên quan; đồng thời vận động các gia đình nạn nhân cho khai quật tử thi để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân để có hướng xử lý. HUY HÀ - D.TÍNH - T.LỘC