Bác bỏ thông tin thú nuôi bị chết trong vườn thú Safari Phú Quốc

Ngày 24-2, Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang đã có thông báo mới nhất về tình hình hoạt động của dự án Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc.



Theo Sở, việc du nhập một số loài động vật ngoại lai và tình hình thú nuôi bị chết ở vườn thú Vinpearl Phú Quốc, vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc hoàn toàn chấp hành đúng quy định của pháp luật về gây nuôi động vật hoang dã.

Trong đó hiện vườn thú chăm sóc, nuôi dưỡng 104 loài động vật bao gồm thú, chim, bò sát; đang làm thủ tục xin nhập động vật với số lượng 2.236 cá thể. Có 135 động vật sổng chuồng do thiết kế chuồng lớn hơn kích thước động vật; 108 động vật bị chết là do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển nên một số cá thể giảm sút sức khỏe, chưa thích nghi với môi trường, thổ nhưỡng, khí hậu. Ban giám đốc dự án vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc cam kết không có dấu hiệu động vật chết do dịch bệnh. Toàn bộ động vật chất được xử lý theo đúng quy định.



Về việc trồng các loài cây nhập nội trong khu vực vườn thú, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc không đưa các loài cây nhập nội vào trồng trong khuôn viên dự án vườn thú. Đến nay trong phạm vi khuôn viên vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc chỉ trồng các loài cây bản địa hiện có trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Trước đó, trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về tình hình hoạt động của dự án vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc, trong đó tập trung về việc hàng loạt thú nuôi bị chết trong vườn thú cũng như việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc triển khai đưa các loài thú vào Vườn quốc gia Phú Quốc là chưa đúng quy định của pháp luật.