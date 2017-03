Bác sĩ BV Việt Đức lên cấp cứu khẩn cấp bí thư Yên Bái bị bắn

Khoảng 7 giờ 45 sáng nay (18-8), ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, đã đến trụ sở Tỉnh ủy, vào tận phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và nổ súng, bắn vào hai lãnh đạo tỉnh này.



Ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái - người đã nổ súng bắn hai lãnh đạo tỉnh này vào sáng nay.

Sau đó, ông Minh dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Tuấn. Cả ba ông được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Yên Bái trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, một êkíp chuyên gia về tim mạch, chấn thương sọ não BV Việt Đức đã gấp rút lên Yên Bái hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ trọng án.



Trụ sở Tỉnh ủy nơi ông Tuấn và ông Cường làm việc đã được phong tỏa. Ảnh: TTO

Cùng lúc này, an ninh tại bệnh viện Yên Bái được siết chặt. Lực lượng công an, cảnh sát cơ động, kiểm soát quân sự tạo thành nhiều vòng bảo vệ. Bộ Công an cũng đã tới Yên Bái để phối hợp lực lượng địa phương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân tại địa phương tập trung rất đông hai bên đường và xung quanh khu vực bệnh viện để theo dõi tin tức.

Mặc dù được êkíp chuyên nghiệp cấp cứu tích cực nhưng đến trưa cùng ngày, theo một nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ thì bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch HĐND Yên Bái đều không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nghi phạm Đỗ Cường Minh hiện còn đang cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Yên Bái sẽ được khai mạc vào sáng nay. Tuy nhiên, một lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết cuộc họp đã bị hủy bỏ vì vụ nổ súng trên.