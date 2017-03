Bấm bụng đóng phạt để được “chính chủ”!

Thủ tục đơn giản Sáng 15-4, anh Quách Chí Công tìm đến Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Tân Bình đặt câu hỏi: “Hơn 10 năm trước tôi có mua lại một xe máy cũ nhưng chưa sang tên. Mới đây, tôi sơ suất làm mất hết giấy tờ xe và không nhớ địa chỉ của người chủ cũ nên không biết có sang tên được không?”. Tương tự, chị Nguyễn Thị Lan cho biết mua lại xe đăng ký của tỉnh khác từ tiệm cầm đồ, không có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên xe nên không rõ muốn sang tên phải làm gì. Thiếu tá Nguyễn Đình Dương, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Tân Bình, giải đáp: Theo quy định mới, những trường hợp tương tự như trên vẫn được giải quyết sang tên. Thủ tục khá đơn giản: - Người làm thủ tục điền vào mẫu giấy đăng ký và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tiếp đó, mang đến công an xã/phường/thị trấn nơi thường trú để xác nhận. - Nộp chứng từ đã đóng lệ phí trước bạ theo quy định cùng giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do. Trong thời hạn hai ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe. - Nếu người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng, cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ, thu giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Sau 30 ngày kể từ lúc gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng. MINH HIẾU Công an không được dừng xe để phạt? Ngày 15-4, Trung tướng Đỗ Đình Nghị - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị công an không được dừng xe trên đường để kiểm tra xử phạt hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện”. Văn bản của Tổng cục cũng nêu rõ trong quá trình làm thủ tục đăng ký xe, lực lượng chức năng không được xử phạt đối với các trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 12. Với các trường hợp bị tạm giữ phương tiện vi phạm, CSGT không yêu cầu người vi phạm hoặc chủ phương tiện phải chứng minh xe chính chủ. Nếu hết thời hạn tạm giữ phương tiện nhưng CSGT không xác định được có hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định” thì sẽ không xử phạt. THÀNH VĂN