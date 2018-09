Ngày 12-9, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) vừa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về kiểm tra, đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.



Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Bộ Công an. Ảnh: BCA

Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn công tác số 2, nêu rõ mục đích, yêu cầu của buổi làm việc nhằm đánh giá những kết quả đạt được; làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 05 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Bộ Công an.

Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực này. Đồng thời, kiến nghị Bộ Chính trị các chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác PCTN, nhất là kiểm tra, giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng…

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã thực hiện tốt vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đã tập trung triển khai Nghị định 01/2018 về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các lực lượng trong CAND thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng, được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: “Đây là điểm sáng trong công tác PCTN thời gian gần đây”.

Nhiều vụ việc, vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc đã tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được công luận đồng tình, ủng hộ, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước về PCTN…

Thời gian tới, ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 08 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí…

Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hơn nữa kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm kinh tế, nhất là các đơn vị trực tiếp xử lý tin báo tố giác tội phạm và các đơn vị điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế...

Tăng cường phối hợp hơn nữa với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Kiểm tra TW, Ban Nội chính TW, các ngành Tư pháp TW…; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xử lý công tác tố giác tội phạm, chất lượng điều tra; chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc còn gặp phải để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN trong thời gian tới.