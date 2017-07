Ban Nội chính khó tiếp cận hồ sơ án tham nhũng

Tuy nhiên, ngay các thành viên của Ban cũng đau đầu với các con dấu “mật”, “tuyệt mật”, “tối mật” và thường gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hồ sơ vụ án tham nhũng, kinh tế... Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2017 ngày 7-7, Ban Nội chính Trung ương cho biết như trên.

Đánh giá kết quả hoạt động của Ban, Phó Trưởng ban Thường trực Võ Văn Dũng cho hay Ban Nội chính đã tham mưu Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN về đường lối xử lý một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; tích cực theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc...

Qua thảo luận, một số đại biểu đã chỉ ra những hạn chế trong công tác nội chính như một số công việc triển khai còn chậm so với kế hoạch; chất lượng công tác tham mưu có lúc, có việc chưa cao; việc phối hợp giữa các đơn vị cần tiếp tục được cải thiện để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc... Nguyên nhân được xác định phần nhiều do yếu tố chủ quan như trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác, tính chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cao; cập nhật kiến thức, tích lũy kinh nghiệm chưa tích cực do đó không theo kịp đòi hỏi ngày càng cao của công việc...

Trọng tâm nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Ban tập trung tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN tổ chức triển khai tám đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; kiểm tra, giám sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại 20 tỉnh, TP trực thuộc trung ương...

• Tại hội nghị, trưởng Ban Nội chính Trung ương đã trao bằng khen của trưởng Ban Nội chính Trung ương cho PV Nguyễn Hoài Nam (VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam) đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác PCTN.