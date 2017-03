Bão số 3 uy hiếp miền Trung

Tàu thuyền mắc nạn Theo Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã hướng dẫn khoảng 36.660 tàu với gần 165.400 người biết vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 3 để chủ động trú tránh. Hiện vẫn còn 72 tàu (Quảng Nam có hai tàu và Quảng Ngãi có 70 tàu) với 414 người đang ở trong vùng biển nguy hiểm. Do ảnh hưởng của mưa bão khiến nhiều tàu thuyền ở các địa phương liên tiếp gặp nạn trên biển. Cụ thể: - Chiều 14-9, hai tàu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - DaNangMRCC đã đưa hai tàu cá của ngư dân bị nạn cập cảng an toàn. - Tàu cá BĐ 91052 TS bị hỏng máy, phải thả trôi trên biển cách Nha Trang 103 hải lý. Trên tàu có 13 người nhưng do vùng bị nạn có sóng, gió cấp 5 nên chưa thể tiếp cận được. - Đến chiều 14-9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vẫn đang khẩn trương cứu nạn tàu cá QB 92780 TS. Các thuyền viên vào bờ an toàn nhưng tàu mắc nạn chưa được cứu do thời tiết xấu. Trước đó, trưa 13-9, sóng lớn làm chìm một chiếc tàu khác ở Quảng Bình. Các thuyền viên trên tàu đã được cứu. - Ngày 14-9, tàu cá NĐ 2887/06 LĐ bị vỡ bánh lái cách Hà Tĩnh khoảng 19 hải lý. Biên phòng Hà Tĩnh cử 11 cán bộ, chiến sĩ và một chiếc tàu ra cứu nạn nhưng phải quay vào bờ vì sóng gió to. Sau đó tàu cảnh sát biển được điều ra nhưng cũng không thể cứu nạn vì tàu cứu nạn bị hỏng hệ thống lái. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao Dự báo từ ngày 14 đến 16-9 ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to và các sông ở các nơi này sẽ có một đợt lũ. Theo đó, nước trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3… Ngoài lũ quét, ở các tỉnh này còn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất cao.