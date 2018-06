Bắt quả tang 2 người rải truyền đơn ở Bình Dương

Ngày 10-6, Cơ quan an ninh Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt quả tang Trần M.H (quê Thanh Hóa, thường trú phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ A) và Nguyễn Đ.T (quê Nghệ An, thường trú phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) để điều tra về hành vi in ấn tài liệu, kêu gọi người dân tham gia biểu tình trái phép.

Tại thời điểm bắt quả tang, hai người này đang phát tờ rơi xung quanh khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Công an thu giữ hàng ngàn tờ rơi với nội dung kêu gọi người dân tham gia biểu tình phản đối việc xem xét cho thuê đất tại đặc khu kinh tế nhằm gây rối an ninh trật tự.



Kiểm tra nơi ở của hai người, công an thu giữ được nhiều tài liệu, máy móc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của họ. Ngay sau khi bắt quả tang, hai người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời nhận thức được sự thiếu hiểu biết của mình.

Cơ quan công an khuyến cáo đây là hành vi rất nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, dẫn tới hệ lụy thiệt hại cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.