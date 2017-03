Bắt quả tang một loạt vụ sản xuất thực phẩm từ chất độc hại

Trước đó, xe tải biển số 37C-007.50 chở 30 thùng giấm (mỗi thùng có 24 chai) mang nhãn hiệu Kim Quỳnh bị Phòng PC49, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra. Chủ xe là anh Lê Văn Thanh (trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) khai nhận mua tại cơ sở nhà bà Nguyễn Thị Kim để đưa đi tiêu thụ.

Sáng 7-4, kiểm tra bất ngờ cơ sở giấm gạo Kim Quỳnh do bà Kim (trú phường Vinh Tân, TP Vinh) làm chủ, bắt quả tang tại đây đang sản xuất giấm gạo bằng công thức độc hại: Acid pha với nước.



Sản xuất giấm gạo thương hiệu Kim Quỳnh bằng cách pha acid với nước. Ảnh: NTV



Tiếp tục kiểm tra, công an phát hiện tại đây có 146 thùng giấm gạo Kim Quỳnh đang chất trong kho, có ba can (loại 20 lít, hai can đã dùng hết) nhãn acetic acid nghi xuất xứ từ Trung Quốc.

Còn bà Kim khai nhận số nguyên liệu acid này được mua từ Huế. Trong kho của cơ sở còn có hàng trăm chai nhựa loại 500 ml và 1,5 lít; 2.700 tem nhãn giấm gạo Kim Quỳnh chưa sử dụng.

Theo khai nhận ban đầu của chủ cơ sở này, cứ 1 lít acid pha với 100 lít nước sẽ cho ra khoảng 101 lít nước giấm. Mỗi ngày cơ sở sản xuất được hơn 350 chai với giá 25.000 đồng/thùng.

Trước đó, ngày 5-4, Phòng PC49, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện hai cơ sở chế biến măng tươi tại phường Đội Cung (TP Vinh, Nghệ An) sử dụng chất tẩy trắng xuất xứ ở Trung Quốc và chất nhuộm màu cho măng.



Công an phát hiện sản xuất quẩy bán ra thị trường với chất phụ gia màu trắng nghi xuất xứ từ Trung Quốc. Ảnh: NTV



Sáng 6-4, lực lượng Phòng PC49, Công an tỉnh Nghệ An còn bắt quả tang một cơ sở sản xuất quẩy ăn sử dụng phụ gia, chất lỏng không rõ nguồn gốc. Chủ cơ sở là ông Đới Văn Thịnh (trú phường Đội Cung, TP Vinh). Lực lượng công an đã thu giữ 14 kg chất bột màu trắng nghi của Trung Quốc, 21 lít chất lỏng không rõ nguồn gốc xuất xứ và 21 kg quẩy thành phẩm để tiếp tục điều tra.

Đây đều là những chất gây độc hại và nguy cơ nhiễm bệnh cao cho người ăn phải.