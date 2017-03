Bắt thêm một người trong vụ QLTT “cứu” phân dỏm

(PL)- Liên quan đến vụ cán bộ quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An giải cứu phân dỏm, ngày 28-10, tin từ VKSND tỉnh Long An cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Tấn Tài (huyện Châu Thành, Long An).