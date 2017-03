Bị ép tập thể dục giảm cân, thằn lằn béo ú quyết định... đào tẩu

Chú thằn lằn béo phì do bị chủ cũ cho ăn quá nhiều. (Nguồn: mirror.co.uk)

Chú thằn lằn trên tay nhân viên cứu hộ. (Nguồn: mirror.co.uk)

Chú thằn lằn này sống tại Kelsale, Suffolk, Anh, trước đó đã được chủ cũ cho ăn thả cửa và trở nên béo phì tới mức thoạt nhìn, người ta có thể nhầm lẫn đây là một con cá sấu.Trước tình trạng này, người chủ mới đã quyết định cần phải hành động.Chú thằn lằn đã được chủ đưa ra vườn để bơi và đi bộ vài vòng với hy vọng có thể giảm chút ít cân nặng.Tuy nhiên, khi cảm thấy "như vậy là quá đủ," chú thằn lằn trên đã quyết định đào tẩu để được tự do nằm lười biếng ăn uống tại nơi khác.Không may cho thằn lằn, thân hình đồ sộ khiến chú ta rất khó tìm được nơi ẩn nấp kín đáo, và đã nhanh chóng bị người dân phát hiện.Insp Jason Finch, thành viên đội cứu hộ động vật, cho biết chú thằn lằn có vẻ cáu kỉnh khi bị bắt lại.Người chủ rất vui mừng được đoàn tụ với thú cưng của mình. Trước đó, người này đã xén hết cây bụi trong vườn với hy vọng sẽ tìm thấy chú thằn lằn ẩn nấp đâu đó.Tiến sỹ Ros Clubb, nhà khoa học thuộc đội cứu hộ động vật, cho biết việc chú thằn lằn này bị bắt lại là một điều may mắn, bởi những con thằn lằn như vậy thường sẽ khó sống trong tự nhiên.Tiến sỹ Ros Clubb cho biết cô rất ủng hộ chế độ giảm cân nghiêm khắc mà người chủ mới áp dụng cho chú thằn lằn./.