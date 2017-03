Bị thủ tục hành chính ‘hành’: Cứ báo Sở Tư pháp!

Lâu nay, nhiều người dân không hài lòng về thái độ tiếp dân chưa đúng mực của một số cán bộ, công chức; hồ sơ hành chính bị trễ hẹn, cán bộ yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định… mà không biết phải than thở thế nào. Giờ đây, họ đã có địa chỉ cụ thể: Sở Tư pháp TP.HCM!

“Rất hài lòng về đường dây nóng của Sở”

Đó là ý kiến của chị Nguyễn Thị Kim Mai, ngụ quận Phú Nhuận sau khi phản ánh sự việc của mình với Sở Tư pháp.

Chị Mai cho hay tháng 1-2016 có nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho căn nhà 170/44C đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận. Cán bộ tiếp nhận hẹn hai tháng mới giải quyết xong, trong khi trên giấy biên nhận chỉ ghi ba tuần. “Ngày hẹn trong biên nhận là theo quy định, nhưng thực tế phải lâu hơn” - vị này giải thích.

Thắc mắc, chị Mai dò tìm trên mạng về đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh thủ tục hành chính do Sở Tư pháp đảm nhiệm rồi gọi để hỏi. “Cán bộ Sở Tư pháp nghe điện thoại và giải thích cho tôi rằng theo quy định mới triển khai, hồ sơ cấp giấy phải trình qua Sở TN&MT nên thời gian giải quyết chậm hơn trước. Hồ sơ có thể trễ hơn biên nhận khoảng hai tuần” - chị Mai kể.

Năm tuần sau, chị đến quận nhận kết quả nhưng hồ sơ vẫn chưa có, cũng không biết khi nào mới giải quyết xong. “Thế là tôi lại gọi lần nữa cho Sở Tư pháp. Vài hôm sau tôi nhận được kết quả và thư xin lỗi của chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận về việc trễ hẹn. Thư nói rõ lý do là cán bộ thụ lý giữ hồ sơ quá ngày quy định dẫn đến trễ hẹn” - chị Mai kể.

Chị Mai cho hay nhờ có đường dây nóng của Sở Tư pháp, người dân có thêm kênh để phản ánh khi bị làm khó về thủ tục hành chính. Chị hài lòng từ cách nghe điện thoại, giải thích và xử lý phản ánh của Sở Tư pháp. “Lâu nay một số người cũng chung hoàn cảnh với tôi nhưng không dám phản ánh vì sợ không có kết quả, lại còn bị “ngâm” hồ sơ. Nay tôi mong mọi người đừng ngại phản ánh nếu hồ sơ của mình bị làm khó. Việc thông báo cho Sở Tư pháp cũng để các cơ quan bị phản ánh nắm được cách thức làm việc của nhân viên để chấn chỉnh” - chị Mai bày tỏ.





Nếu có thắc mắc về quy định hành chính, người dân có thể liên hệ Sở Tư pháp TP.HCM để được giải đáp. Ảnh minh họa: LÊ THOA

Dân được giải thích rõ ràng

Ông Nguyễn Xuân Cơ, ngụ 934/4 quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức xin cấp thẻ căn cước công dân do bị mất giấy CMND. Đến ngày 19-3-2016, theo biên nhận hẹn trả, ông Cơ đến Công an quận Thủ Đức nhận nhưng được hẹn thêm 10 ngày nữa. Ông Cơ gọi điện thoại phản ánh với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp TP. 10 ngày sau, Công an quận Thủ Đức mời ông đến nhận thẻ nhưng ông Cơ bận việc không đi được.

Sau đó “công an quận đã phối hợp công an phường đến tận nhà ông Cơ trả thẻ căn cước công dân, xin lỗi về việc chậm trả thẻ của ngành công an”, Trung tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức, cho hay trong thông báo trả lời Sở Tư pháp.

Phía công an quận giải thích thêm, đơn vị đã giải quyết đúng quy trình và đảm bảo thời gian quy định. Còn việc trễ hẹn là do trung tâm căn cước công dân quốc gia ở Hà Nội chưa chuyển vào.

Nhiều đơn vị nhận lỗi, giải quyết cho dân

Chị Mai, ông Cơ là hai trong số rất nhiều trường hợp đã gọi điện thoại, gửi email, gửi hồ sơ để phản ánh về thủ tục hành chính đến Sở Tư pháp trong thời gian qua. Bà Hồ Thị Quyên, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở, cho hay: Theo Quyết định 26/2014 của UBND TP.HCM về quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Sở Tư pháp là đầu mối thực hiện công việc này.

“Không kể lĩnh vực nào, hễ hồ sơ bị trễ hẹn, không hài lòng về thái độ tiếp dân của cán bộ, công chức, bị yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định… thì người dân cứ thông báo với Sở. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở sẽ gửi văn bản đề nghị lãnh đạo đơn vị được phản ánh làm rõ lý do, biện pháp khắc phục (nếu có, như gửi thư xin lỗi, xử lý cán bộ có sai phạm, hướng xử lý cụ thể đối với trường hợp phản ánh). Sau khi nhận trả lời của đơn vị này, Sở Tư pháp sẽ thông báo kết quả xử lý cho người dân biết” - bà Quyên thông tin.

Trường hợp đơn vị được phản ánh trả lời qua loa, Sở sẽ tiếp tục gửi công văn hỏi lại để có câu trả lời rõ ràng cho người dân. Trong một số vụ phức tạp, Sở còn mời các sở, ban, ngành, UBND quận/huyện, phường/xã họp để làm rõ.

Theo đánh giá của lãnh đạo phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, tín hiệu vui là có nhiều đơn vị rất nghiêm túc phản hồi cho Sở, giải quyết nội dung phản ánh rốt ráo, nói rõ lý do, thẳng thắn nhận lỗi và xin lỗi người dân. Chẳng hạn như quận Phú Nhuận trong công tác cấp giấy chứng nhận, công an các quận, huyện Thủ Đức, Củ Chi, Tân Bình do thẻ căn cước công dân cấp trễ hẹn.

“Rõ ràng công tác giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn nhiều điểm chưa làm hài lòng người dân, đó là thực tế mà chúng ta phải thừa nhận để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục. Nhưng tôi tin rằng một khi lãnh đạo đơn vị đã phản hồi một cách tích cực, thẳng thắn nhận lỗi và sửa lỗi ngay, đơn vị đó chắc chắn sẽ có những chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính để người dân hài lòng” - bà Quyên nhận xét.