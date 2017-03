Bộ Công an chỉ đạo siết chặt kỷ luật, xử lý sai phạm

Ngày 22-9, tin từ Bộ Công an cho biết Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có chỉ đạo gửi thủ trưởng các tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; giám đốc công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý cán bộ và việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo trong CAND.





Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo siết chặt kỷ luật trong ngành.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong và việc chấp hành Điều lệnh CAND. Các đơn vị tiếp tục thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy chế, quy trình công tác.

Thượng tướng Tô Lâm chỉ thị chủ động phòng ngừa và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, gắn trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị có cán bộ, chiến sĩ vi phạm.