Bộ Công an chỉ đạo xử lý việc mạo danh thân nhân lãnh đạo để lừa đảo

Ngày 30-7, tin từ Bộ Công an cho biết: ngày 29-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có điện chỉ đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền để cán bộ và nhân dân phòng ngừa, cảnh giác về thủ đoạn mạo danh cán bộ của cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương, mạo danh thân nhân của các đồng chí lãnh đạo (con, em, cháu…) của một số đối tượng.

Theo Bộ Công an, các đối tượng mạo danh thường can thiệp vào hoạt động xử lý vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật của các cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; lừa đảo, can thiệp trong lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, xin cấp dự án…

Một số đối tượng mạo danh lãnh đạo, người nhà các đồng chí lãnh đạo để tìm cách tác động vào công tác tổ chức, cán bộ, công tác chuyên môn; tác động, gây sức ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc nào đó theo đề nghị của đối tượng, gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự, chính trị nội bộ…

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giải quyết công việc theo đúng quy định pháp luật, các quy chế, quy trình công tác của ngành công an.Chủ động triển khai các biện pháp để phát hiện và có biện pháp ngăn chặn những trường hợp mạo danh các đồng chí lãnh đạo, thân nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương.

Kiểm tra, làm rõ các hành vi vi phạm; trường hợp có căn cứ xác định hành vi phạm tội thì khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung.