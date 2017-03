Bộ GTVT: Mới chỉ công bố quy hoạch sân bay An Giang

Bộ GTVT khẳng định ngày 2-6, Bộ mới chỉ ban hành Quyết định số 1166/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch Sân bay An Giang - giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, nội dung quy hoạch giai đoạn đến năm 2020: Sân bay An Giang đạt cấp 3C đối với hoạt động khai thác dân dụng và cấp 3 đối với hoạt động quân sự. Giai đoạn sau năm 2020, sân bay này đạt cấp 4C đối với hoạt động khai thác dân dụng và sân bay cấp 2 đối với hoạt động quân sự.

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lưu Thành Bình - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Sau khi báo chí đưa tin, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng bộ trưởng, thứ trưởng Bộ GTVT cũng rất quan tâm việc quy hoạch sân bay An Giang. Ông Đinh Việt Thắng - Phó Cục trưởng Cục Hàng không cho biết thêm, đầu tháng 7-2011, quy hoạch sân bay này sẽ được công bố, “việc quy hoạch này đã có nghiên cứu cẩn thận, lấy ý kiến của tất cả bộ, ngành có liên quan như Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường…”.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nói: “Quan điểm chung của Bộ NN&PTNT về sử dụng đất lúa cho mục đích phi nông nghiệp phải tuân thủ quy định về sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, muốn xây dựng hay quy hoạch các công trình phục vụ sản xuất phi nông nghiệp thì phải đặt vấn đề đảm bảo đất lúa cho an ninh lương thực quốc gia. Trong trường hợp khẩn cấp nếu lấy đất lúa làm đất phi nông nghiệp, các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo Thủ tướng quyết định. Nhà nước khuyến khích các địa phương quy hoạch các đất kém màu mỡ, kém hiệu quả để đưa vào quy hoạch đất phi nông nghiệp. Đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, do địa hình, đất đai chủ yếu thích hợp với trồng lúa nên vấn đề lấy đất lúa để chuyển đổi đất phi nông nghiệp là khó tránh khỏi. Ngày 12-10-2010, Bộ GTVT đã có công văn lấy ý kiến của Bộ NN&PTNT cho việc phê duyệt xây dựng sân bay An Giang. Bộ GTVT đã đưa ra ba phương án nhưng Bộ NN&PTNT ủng hộ phương án chuyển đổi đất lúa với tác động ảnh hưởng ít nhất, có số hộ dân di dời ít nhất và hạn chế sử dụng đất lúa tối đa. Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT có đề nghị Bộ GTVT làm việc cụ thể với tỉnh An Giang trên tinh thần đảm bảo điều kiện sống cho hộ dân di dời, xây dựng khu tái định cư hợp lý, tạo công ăn việc làm cho người dân ở đây.

Cũng trong ngày 30-6, ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang, cho biết: Tất cả các vấn đề liên quan đến việc xây dựng sân bay An Giang sẽ được thông tin cụ thể trong buổi lễ công bố quyết định phê duyệt dự án xây dựng sân bay, dự kiến sẽ được UBND tỉnh An Giang và Cục Hàng không Việt Nam tổ chức trong ngày 7 hoặc 8-7 tại xã Cần Đăng.

