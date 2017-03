Bộ GTVT tặng bằng khen cho bốn người ngăn tai nạn vụ sập cầu Ghềnh

Theo đó, Bộ GTVT tặng bằng khen cho ông Huỳnh Ngọc Hoàng, ngụ K2/34 ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là người đã báo tin sự cố sập cầu Ghềnh cho nhân viên gác chắn, kịp thời ngăn chặn đoàn tàu đang di chuyển về hướng ga Sóng Thần (Bình Dương) qua cầu Ghềnh để vào ga Biên Hòa (Đồng Nai) trưa 20-3.

















Bộ GTVT cũng tặng bằng khen cho ba cá nhân thuộc Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam đã có nhiều thành tích góp phần đảm bảo an toàn chạy tàu của ngành đường sắt Việt Nam gồm: Ông Phan Tiến Dũng -Cung trưởng; ông Phạm Tiến Dũng - nhân viên và ông Ngô Việt Hải - nhân viên, cả ba ông đều công tác tại Cung chắn Biên Hòa 2, Đội Quản lý đường sắt Biên Hòa.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sau thời điểm xảy ra vụ tai nạn sập cầu Ghềnh, tàu hàng mang số hiệu 2542 đang chạy trong khu gian Biên Hòa - Dĩ An đã được bốn người này dừng tàu kịp thời, đảm bảo an toàn, không bị xảy ra tai nạn đáng tiếc.