Bộ GTVT thanh tra đột xuất VEC

Theo đó, đoàn thanh tra có sáu thành viên, gồm đại diện Thanh tra Bộ, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, do ông Lê Văn Doãn - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT làm trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra sẽ tập trung vào công tác lựa chọn nhà thầu, công tác nghiệm thu thanh, quyết toán một số dự án, gói thầu xây dựng đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư và có sự tham gia của Công ty POSCO. Sau khi thanh tra, đoàn phải đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định còn thiếu hoặc chưa phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đảm bảo tính công khai, minh bạch. Qua đó kiến nghị các cơ quan thực hiện dự án có biện pháp khắc phục những sai sót, vi phạm, xử lý vi phạm để khắc phục những tồn tại của dự án.

Cùng ngày, ông Kwon Sang Kee, Chủ tịch Khối kinh doanh Đông Nam Á của Công ty Kỹ thuật và Xây dựng POSCO E&C (Hàn Quốc), đã gửi thư cho Bộ GTVT và VEC. Trong thư, ông Kwon Sang Kee cho rằng rất lấy làm tiếc vì “những vấn đề trong nội bộ mà báo chí đã đăng tải những ngày vừa qua đã gây phiền hà đến quý cơ quan và công ty”.

Theo ông Kwon Sang Kee, các gói thầu A1, A2, A3 thuộc dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và gói thầu số 3, 5A dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (do VEC làm chủ đầu tư) mà POSCO trúng thầu đều thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh quốc tế, minh bạch trên cơ sở tuân thủ theo hướng dẫn đấu thầu do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản quy định (JICA). Ông Kwon Sang Kee khẳng định dù gặp rất nhiều khó khăn do liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, điều kiện địa chất thay đổi, giá thầu rất cạnh tranh nhưng POSCO đã huy động đầy đủ nhân lực, tài chính để có thể hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, thậm chí gói thầu 5A, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vượt tiến độ mà chủ đầu tư đề ra.

“Sự việc đang được cơ quan công tố Hàn Quốc tiến hành điều tra và POSCO chưa thể đưa ra bất kỳ phát ngôn nào tại thời điểm này. Khi có kết luận của cơ quan công tố, POSCO sẽ thông tin chính thức đến cơ quan” - ông Kwon Sang Kee thông tin.

VIẾT LONG