Bộ trưởng công an khen lực lượng đánh sập sàn vàng BBG

Trước đó vào tháng 5-2015, Công an TP Hải Phòng phối hợp với A84, Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát đã điều tra, khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản và môi giới kinh doanh vàng tài khoản trái phép tại 18 công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện mang tên BBG do Lê Minh Quang thành lập, điều hành tại nhiều tỉnh thành là TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ, Vũng Tàu, Huế, Quảng Nam, Bắc Giang, Quảng Ninh.

Hoạt động kinh doanh vàng của Lê Minh Quang và đồng bọn còn có dấu hiệu sử dụng mạng viễn thông, internet, thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

Trong thư, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương thành tích xuất sắc các cá nhân và quyết định thưởng cho 4 đơn vị mỗi đơn vị 10 triệu đồng.



Lê Minh Quang Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính BBG. Ảnh: TL

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát tiếp tục chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố liên quan phối hợp với Công an TP Hải Phòng khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ. Sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để cảnh báo, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.

Trước đó, Pháp luật TP HCM đưa tin, ông Lê Minh Quang Tổng Giám đốc Công ty BBG Việt Nam đã bị Cơ quan An ninh Điều tra - Công an TP Hải Phòng bắt về tội “Kinh doanh trái phép” theo Điều 159 Bộ luật Hình sự. Từ hai năm trước, BBG chỉ mới có khoảng vài chục nhân viên, đến nay số lượng nhân viên đã nâng lên gấp 5 lần tương đương khoảng hơn 200 người. Số lượng nhà đầu tư tăng lên chóng mặt với trị giá giao dịch lên tới 1.000 tỷ đồng.