Bộ trưởng Công an khen vụ bắt giữ thành viên của Việt Tân

Ngày 31-8, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên về việc bắt giữ một thành viên Việt Tân hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.



Lê Quốc Bình bị công an bắt giữ. Ảnh: BCA

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo về việc Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Lê Quốc Bình, là thành viên của tổ chức Việt Tân nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam; thu giữ 9 khẩu súng các loại, 500 viên đạn và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động chống chính quyền.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng khủng bố, phá hoại của Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên trong thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2-9.

Chiến công của Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của Công an 2 tỉnh. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa tội phạm…

Trước đó, như đã đưa tin, vào đêm 28 rạng sáng 29-8, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ Lê Quốc Bình (44 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Công an xác định Lê Quốc Bình tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân, từ Campuchia vượt biên về nước, mang theo nhiều vũ khí nhằm hoạt động khủng bố, phá hoại.

Khám xét người, nơi ở của Bình, công an thu giữ hai súng quân dụng, bảy súng hơi và hơn 500 viên đạn các loại; một mô tô phân khối lớn cùng nhiều tài liệu có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam.

Tại cơ quan công an, Lê Quốc Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.