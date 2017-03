Cả nước sắp bị nhà máy nhiệt điện than bủa vây

Ô nhiễm khủng ở Nhiệt điện Vĩnh Tân “Chỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã làm cho người dân điêu đứng thì sắp tới, khi ba nhà máy khác (Vĩnh Tân 1, 3 và 4) hoạt động nhưng không được giám sát, xử lý nghiêm thì vùng đất Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo có nguy cơ sẽ bị phủ đầy “bão xỉ” - ông Mai Văn Tam, nguyên Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận, người nhiều lần kiểm tra dự án nhiệt điện Vĩnh Tân, cảnh báo. Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) có bốn nhà máy nhiệt điện với tổng công suất 5.600 MW. Khi bốn nhà máy nhiệt điện này cùng hoạt động thì Bình Thuận sẽ trở thành trung tâm năng lượng nhưng yếu tố gió mạnh quanh năm ở địa phương đã gây nhiều hệ lụy. Cụ thể, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Tập đoàn Điện khí Thượng Hải - Trung Quốc thi công theo hình thức EPC (chìa khóa trao tay). Đầu năm 2015, nhà máy vận hành thương mại thì gây ra “bão xỉ” tấn công người dân xung quanh. Đỉnh điểm của sự xung đột do ô nhiễm là ngày 14 và 15-4-2015, hàng ngàn người dân đã đổ ra quốc lộ 1 chặn xe phản đối ô nhiễm. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, ô nhiễm ở Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân do thi công và ô nhiễm do bụi khói, xỉ than khi nhà máy nhiệt điện hoạt động. Về lâu dài số lượng xỉ than ngày càng lớn và khi các nhà máy khác đi vào hoạt động, bãi xỉ sẽ quá tải. Nếu không có cơ sở sản xuất nào tiêu thụ xỉ thì việc khắc phục ô nhiễm sẽ rất khó khăn. Ông Mai Văn Tam cho biết thêm Tuy Phong là vùng đất có gió rất lớn nhưng bãi xỉ khổng lồ đặt trên cao, lộ thiên. Bãi xỉ rộng hơn 64 ha nhưng xung quanh không có hệ thống cây xanh nên chỉ cần một cơn gió bình thường cũng đủ cuốn tro xỉ đổ ập xuống các khu dân cư xung quanh. Mặc dù nhà máy cho tưới nước, lu lèn, trải bạt toàn bộ bãi xỉ nhưng với đặc điểm gió mạnh như ở Tuy Phong thì khó có thể nói trước được điều gì. PHƯƠNG NAM 10 nhà máy nhiệt điện là con số được làm tròn ở khu vực ĐBSCL vào năm 2030. Theo quy hoạch phát triển điện lực, với số lượng trên, ĐBSCL sẽ thành trung tâm nhiệt điện than lớn nhất cả nước với tổng công suất là 18.270 MW. Ước tính lượng than dùng cho các nhà máy lên đến hàng chục triệu tấn/năm. Theo một số chuyên gia về năng lượng, các nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam chủ yếu sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu nên tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao.