Cần hạn chế ngay tốc độ xe giường nằm

Chạy đúng tốc độ thì không lật xe Theo ông Nguyễn Thắng Quân, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn xe khách giường nằm phần lớn xuất phát từ lái xe do không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát. Tuy nhiên, cũng có một bất cập là hiện quy định về tốc độ chưa phân biệt giữa xe khách giường nằm và xe khách thông thường. Do đó khi đi trên đường đèo dốc, nếu lái xe vẫn chạy theo tốc độ quy định sẽ dễ gây tai nạn. Ngoài ra, do chủ yếu chạy vào ban đêm, vắng bóng lực lượng tuần tra kiểm soát nên các lái xe chủ quan, chạy nhanh, chạy ẩu dẫn đến gây tai nạn. Lái xe Nguyễn Văn Hùng cũng cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn vẫn là do lái xe thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ. Còn nếu chấp hành đúng các quy định thì tai nạn khó xảy ra được. 4.550 xe khách giường nằm đang hoạt động trên cả nước, theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trong đó có gần 860 xe được hoán cải từ xe ghế ngồi thông thường (điều này bị cấm từ tháng 4-2014), 80 xe nhập khẩu từ Trung Quốc và hơn 3.600 xe sản xuất, lắp ráp mới. Tai nạn chủ yếu do ý thức lái xe Nguyên nhân gây ra tai nạn đối với xe giường nằm phần lớn do sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật cũng như kỹ thuật điều khiển phương tiện của tài xế chưa tốt. Đại tá NGUYỄN NGỌC TUẤN - Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Nguyễn Dân ghi) Đừng cực đoan cấm hẳn Mỗi khi đi Đà Lạt gia đình chúng tôi thường chọn đi xe giường nằm vào ban đêm để tiết kiệm thời gian. Trên xe chúng tôi có thể ngủ được nên không phải vật vờ mệt mỏi như khi đi xe ghế ngồi. Do vậy, tôi đề nghị cần có biện pháp quản lý phù hợp, chẳng hạn giới hạn tốc độ xe giường nằm chứ không nên cực đoan cấm hẳn. Bà NGUYỄN ÁNH NGUYỆT (quận 4, TP.HCM) Nên có lộ trình Việc cần làm ngay là phân tích lợi hại của xe giường nằm, nguyên nhân gây tai nạn và nếu có đủ cơ sở thì cấm. Nhưng khi cấm cũng phải thực hiện từng bước, trước tiên bằng việc khống chế, không cho loại hình này phát triển nữa chứ ngay lập tức cấm thì chắc chắn sẽ gây khốn đốn cho nhà xe. Tiếp theo sẽ cấm ở một số nơi, ví dụ đường đèo dốc nhiều thì cấm trước, chỗ ít cấm sau… Ông LÊ TRUNG TÍNH, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM Không nên sản xuất thêm xe hai tầng Khả năng lật của xe hai tầng cao hơn xe một tầng vì trọng tâm cao hơn. Do vậy, để giảm khả năng lật xe thì cần hạ thấp trọng tâm xe, vào cua với tốc độ chậm hơn. Ngoài ra, khi xe đổ dốc thì lái xe không nên thắng gấp, khi leo dốc nên chạy chậm ở số thấp. Tuyệt đối không được sử dụng xe buýt hai tầng ở TP để chở khách đường dài vì kết cấu khung, thùng xe không đảm bảo an toàn. Theo tôi, không nên sản xuất xe hai tầng nữa vì gần như cả thế giới không nước nào sản xuất, sử dụng nữa. Những xe đang hoạt động thì nên khống chế ở các đoạn đường ngắn, không cho chạy đường đèo núi. PGS-TS NGUYỄN HỮU HƯỜNG,

khoa Kỹ thuật giao thông ĐH Bách khoa TP.HCM