Cần Thơ: Hàng loạt cán bộ dính sai phạm đất đai

“Công an đã tiếp nhận hồ sơ việc chấp hành pháp luật về đất đai tại quận Bình Thủy do Thanh tra TP Cần Thơ chuyển sang. Vụ việc khá phức tạp, cần có thời gian xác minh nên hiện chưa khởi tố vụ án”. Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thông tin với Pháp Luật TP.HCM.



Trước đó, đầu tháng 4-2018, Thanh tra TP Cần Thơ có thông báo kết quả thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất; xây dựng công trình, nhà ở thuộc phạm vi dự án đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 và dự án khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (gồm giai đoạn 1 và 2) thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Theo đó, thanh tra xác định quận Bình Thủy cho phép điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa sai quy định. Quản lý yếu kém để xảy ra việc chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất công, hình thành nhiều khu dân cư tự phát…



Dãy nhà không phép ở Long Tuyền, quận Bình Thủy bị cưỡng chế tháo dỡ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Để xảy ra tình trạng trên, phường Long Hòa, các phòng, ban chuyên môn và UBND quận Bình Thủy không tuân thủ các quy định, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Từ đó thanh tra kiến nghị tổ chức kiểm điểm, quy trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với cán bộ có sai phạm thuộc thẩm quyền quản lý tại các đơn vị: Phòng TN&MT, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Long Hòa và các cán bộ có liên quan.

Đáng chú ý, thanh tra nhận định có dấu hiệu hình thành đường dây để thực hiện việc điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chia lô, lấp rạch, bán nền nhiều mảnh đất diện tích lớn không đúng quy hoạch, sai quy định ở rạch Mù U, khu vực bến xe… có dấu hiệu hình sự nên đã kiến nghị chuyển hồ sơ cho công an.

Theo ông Ngô Trung Thảo, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, quận Bình Thủy báo cáo là đã chỉ đạo phường Long Hòa làm việc đối với hai vợ chồng lấp rạch Mù U, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu. Họ đã khắc phục một đoạn rạch, phần còn lại sẽ tiếp tục yêu cầu khắc phục nếu không sẽ cưỡng chế. Còn tại dự án tuyến đường nối Cách Mạng Tháng Tám đã có quyết định cưỡng chế 20 trường hợp.

Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: Quận đã triển khai kiểm điểm, kỷ luật một số cá nhân nhưng để xử lý rốt ráo phải chờ kết luận từ công an.

“Quận chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, rà soát các trường hợp tách thửa, chia lô, bán nền hình thành khu dân cư tự phát, các trường hợp sử dụng đất sai mục đích lấn chiếm đất công, các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở sai phép, không phép trên toàn địa bàn quận để có hướng xử lý theo quy định” - ông Niệm nói.

Tháng 9-2017, Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài phản ánh về tình trạng phân lô bán nền tràn lan ở quận Bình Thủy và một phần quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Sau khi báo phản ánh, Sở Xây dựng, UBND TP Cần Thơ có công văn gửi các địa phương đề nghị tăng cường công tác quản lý xây dựng, hạn chế việc tự phân lô, bán nền, xây dựng trái pháp luật…