Sáng 1-11, Chi cục Phòng chống thiên tai, khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho hay hiện lũ trên sông Gianh tiếp tục lên, trên sông Kiến Giang đang lên trở lại. Mực nước lúc 5 giờ ngày 1-11 trên một số sông như sau: Sông Gianh tại Mai Hóa: 6,81 m, trên báo động 3 (BĐ3) : 0,31 m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,90 m, dưới BĐ2: 0,30 m.

Dự báo, sáng và trưa nay (1-11), lũ trên các sông tiếp tục lên. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Gianh tại Mai Hóa: 8,50 m, trên BĐ3: 2 m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 2,50 m, trên BĐ2: 0,30 m.



Ngập lũ lại đang hoành hành ở Quảng Bình. Ảnh: Nguyễn Do.

Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Chi cục này cũng phát tin cảnh báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Khánh Hòa.

Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 5-11, trên các sông từ Nghệ An đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên mức BĐ3; các sông ở Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh trên.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, riêng Hà Tĩnh - Phú Yên có mưa to đến rất to. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.