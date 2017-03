Cây trên phố bỗng nhiên ‘lăn đùng’ ra chết

Từng bắt được “sát thủ” hại cây Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ sát hại cây xanh trên địa bàn TP.HCM, trong đó có vụ bắt được quả tang. Cụ thể, vào tháng 10-2013, tại đường Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận) công an địa phương phát hiện một đối tượng dùng xe cẩu (biển số 57K-6219) quật ngã một cây phượng vĩ lớn gần một nhà hàng tiệc cưới trên đường Hồng Hà vào rạng sáng. Khi bị công an tạm giữ, đối tượng đốn cây khai tên Nguyễn Minh Dương (xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An) nhưng không nói rõ động cơ hại cây. Trước đó, tại đường Vành đai trong (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) cũng xảy ra một vụ đốn phá cây trái phép với dấu hiệu có tổ chức nhưng chưa rõ động cơ. Công an phường cho biết có sáu thanh niên đi trên hai xe máy và xe tải ghi dòng chữ “Công viên cây xanh” đến trước số nhà 313 đường này đốn một cây dầu. Nhận được tin báo của người dân, công an xuống hiện trường kiểm tra nhưng các đối tượng đã bỏ chạy. Ít vụ được xử lý Theo Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM, từ đầu năm đến nay có nhiều cây xanh chết bất thường, nghi cây bị sát hại. Hiện công ty đang tổng hợp cụ thể để báo cáo cho Sở GTVT. Một cán bộ Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 cho biết thêm đơn vị đã đề nghị công an các địa phương liên quan vào cuộc, điều tra, xử lý các vụ xâm hại cây xanh. Nhưng thực tế có rất ít vụ xác định được thủ phạm.