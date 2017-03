Chi tiết những sai phạm của chủ đầu tư khu đô thị Xa La

Không thể trang bị xe thang cao hơn 56 m Một số ý kiến lo ngại rằng hệ thống xe thang cứu hỏa của Hà Nội hiện chưa đáp ứng về chiều cao trong công tác PCCC (hai xe thang 36 m, hai xe thang 56 m tương đương chiều cao khoảng 16-18 tầng), không thể vươn tới tầng cao của các tòa nhà cao tầng. Trả lời về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Văn Sơn cho hay về bản chất, xe thang có nhiệm vụ chính là chữa cháy. Trong những trường hợp khẩn cấp (người dân không thể di chuyển) mới dùng để đưa người xuống. Hiện tại, thế giới chỉ có xe thang cao nhất là 73 m nhưng quá nặng để có thể di chuyển ở Việt Nam hoặc rất dễ sụt lún bởi nền đất yếu. Do vậy, Việt Nam chỉ có thể trang bị loại xe thang 56 m. Đối với những tòa nhà cao tầng, nếu chủ đầu tư thiết kế đúng theo quy định, người dân có thể an toàn di chuyển từ trên xuống dưới. Hệ thống tự động chữa cháy cũng phải đạt chuẩn, ví dụ như quạt tăng áp phải hoạt động ngay lập tức khi có báo cháy. Ngoài ra, việc đầu tư hệ thống PCCC tại chỗ cũng cần được chú trọng. “Các chủ đầu tư thường coi nhẹ vấn đề an toàn, trang bị cho có để đối phó. Khi xảy ra hỏa hoạn, chính tòa nhà đó phải đáp ứng đủ lượng nước để chữa cháy chứ không thể lấy từ bên ngoài được, đây là một ví dụ” - Đại tá Sơn cho hay.