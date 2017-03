Bộ Công an khen thưởng chuyên án phá ma túy xuyên quốc gia

Chiều 8-10, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an đã trao thư khen và tiền thưởng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.HCM và Công an quận Tân Bình về thành tích phá án ma túy xuyên quốc gia.

Ngày 26-4, PC47, Công an quận Tân Bình phối hợp với Tổng cục Cảnh sát kiểm tra hai phòng trọ tại 25/22 Hậu Giang (phường 4) và 29 Nguyễn Minh Hoàng (phường 12), thu giữ tổng cộng bảy bánh heroin, 2.500 viên ma túy tổng hợp, 150 g ma túy dạng đá và nhiều tài liệu. Đây là đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia, Hải Phòng, Nghệ An vào TP.HCM tiêu thụ do Nguyễn Mạnh Hòa cầm đầu. Từ lời khai của Hòa, ban chuyên án đã bắt thêm sáu “đại lý” phân phối thuốc lắc và bà “trùm” Nguyễn Thị Kim Anh, người cung cấp heroin cho Hòa. Cùng ngày, Đại tá Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trao thư khen và thưởng 3 triệu đồng cho Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) về thành tích bắt nhóm đua xe cá độ. Đại tá Phan Anh Minh (bìa phải) trao thư khen của Bộ Công an cho đại diện PC47 và Công an quận Tân Bình Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 24-9, trinh sát PC45 phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc, Công an quận Thủ Đức bắt giữ 26 quái xế đua xe từ Vũng Tàu về. Qua điều tra, PC45 - Công an TP.HCM đã chuyển giao Phạm Công Hoàng và Phạm Chí Tâm cùng 12 quái xế cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý. Liên quan nhóm đua xe này, cơ quan điều tra đã khám xét hai lò độ xe là lò xe Phương (quận 4) và lò xe Thuận (quận 10). ÁI NHÂN